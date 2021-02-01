警分局長市刑大隊長上任 鄭文燦指示買數千萬級偵防車

桃園市警局今天下午在桃園分局，舉行新任桃園分局長、刑警大隊長聯合交接典禮，由市長鄭文燦主持布達、市警局長陳國進監交印信，新任桃園分局長邱紹洲、新任市刑大隊長蔡燕明分別接下印信走馬上任，鄭文燦表示，2人是刑事幹才，邱紹洲刑大隊長期間在電信及網路犯罪、掃黑、肅槍、毒品防制交出好成績給予肯定，他決定用去年底節餘款購買1輛M化（行動電話定位）偵防車，提升維護治安工作。

新任桃園分局長、刑警大隊長交接典禮，原市警局刑大隊長邱紹洲任內表現優異、調任新任桃園分局長、市刑大隊長遺缺由警政署刑事局偵6隊長蔡燕明升任，鄭文燦佈達後，陳國進將印信交給邱紹洲、蔡燕明2人接任，鄭文燦對陳國進率領的市警局團隊在打擊犯罪、治安犯罪及防疫期間疫調追蹤表現、維護市民安全給予肯定。

鄭文燦表示，邱紹洲在2019年0612人質挾持事件與時任桃園分局長翁群能坐鎮指揮，完成人質平安、歹徒束手就擒任務，展現沉著穩健、機警判斷能力，刑大任內掃黑、取締黑槍及毒品防制各項治安交出好成績，在警政署評比表現良好，桃園分局為全市第一分局，任務繁重，相信邱紹洲會使命必達。

蔡燕明經歷南投、彰化縣刑大隊長及刑事局偵6隊長等各項刑事歷練，調任桃園市服務維護治安工作，相信表現會與邱紹洲一樣受到市民、長官肯定。