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警分局長市刑大隊長上任 鄭文燦指示買數千萬級偵防車
桃園市警局今天下午在桃園分局，舉行新任桃園分局長、刑警大隊長聯合交接典禮，由市長鄭文燦主持布達、市警局長陳國進監交印信，新任桃園分局長邱紹洲、新任市刑大隊長蔡燕明分別接下印信走馬上任，鄭文燦表示，2人是刑事幹才，邱紹洲刑大隊長期間在電信及網路犯罪、掃黑、肅槍、毒品防制交出好成績給予肯定，他決定用去年底節餘款購買1輛M化（行動電話定位）偵防車，提升維護治安工作。
新任桃園分局長、刑警大隊長交接典禮，原市警局刑大隊長邱紹洲任內表現優異、調任新任桃園分局長、市刑大隊長遺缺由警政署刑事局偵6隊長蔡燕明升任，鄭文燦佈達後，陳國進將印信交給邱紹洲、蔡燕明2人接任，鄭文燦對陳國進率領的市警局團隊在打擊犯罪、治安犯罪及防疫期間疫調追蹤表現、維護市民安全給予肯定。
鄭文燦表示，邱紹洲在2019年0612人質挾持事件與時任桃園分局長翁群能坐鎮指揮，完成人質平安、歹徒束手就擒任務，展現沉著穩健、機警判斷能力，刑大任內掃黑、取締黑槍及毒品防制各項治安交出好成績，在警政署評比表現良好，桃園分局為全市第一分局，任務繁重，相信邱紹洲會使命必達。
蔡燕明經歷南投、彰化縣刑大隊長及刑事局偵6隊長等各項刑事歷練，調任桃園市服務維護治安工作，相信表現會與邱紹洲一樣受到市民、長官肯定。
鄭文燦表示，M化偵防車1輛估計8000萬元，只有少數警政單位擁有，之前陳局長考慮預算有限無力購買，用借的交用破案好成績為表達對市警局團隊支持，決定動用去年底郎餘款，購買1輛M化偵防車維護治安，最近防疫期間，警察十分辛苦，部桃專案89失聯民眾最短時間全部找到，尤其1名遊民戶口登記在平鎮，涉偷竊案被打到部桃就診，平鎮分局鍥而不捨找到居家隔離相當不易。
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