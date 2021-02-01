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致送加菜金、年菜 苗縣溫暖弱勢的心
農曆春節腳步近了，苗栗縣長徐耀昌今天連趕兩場，送全縣14家老人福利機構加菜金，並結合華山基金會、台灣中油公司、信邦電子公司挹注經費，啟動送987份年菜給獨居老人，讓社會弱勢感受到溫暖。
苗栗縣14家老人福利機構住民800多人，春節期間仍由專業人員守護健康，徐耀昌今天率縣府衛生局長張蕊仙等人，致贈32萬元春節加菜金，肯定工作人員心是最漂亮的，犧牲春節假期堅守崗位，縣府未來會持續與機構協力提升服務品質。
徐耀昌馬不停蹄，偕同縣府社會處長楊文志、苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台，及華山基金會志工慰訪苗栗市獨居何老先生，致贈年菜、年禮，同時邀請鄰近多名弱勢孤老共餐，縣府歲末年終關懷獨居長者活動，結合華山、中油、信邦電挹注經費，準備987份年菜，即日起至2月9日由華山志工專送到家。
年菜包括香腸、香菇、麵線、年糕等應景年菜，並搭配春聯、元宵、華山志工手作多功能保暖套共10樣，象徵新的一年「十全十美」，其中140名低收入戶加發500元紅包、500元年禮，與會共餐的老人笑逐顏開，感謝社會的關心，讓他們好溫暖。
華山基金會苗栗區站長杜靜容指出，受疫情影響，今年景氣寒冬加上物價上漲，華山「愛老人、愛團圓」公益行動孤老經費募集尚缺3成，盼各界支持，幫助弱勢孤老過好年，愛心專線037-373627。
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