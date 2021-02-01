面對疫情疫苗假訊息 蘇揆：以防疫中心發布為主

面對疫苗與疫情的各種傳聞，行政院長蘇貞昌今天表示，感謝各界關心疫苗訊息、採購與研發情形，但相關訊息都以防疫中心發布為主，民眾也要避免受假訊息、意識形態操作影響。

總統蔡英文今天在行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦和新竹市長林智堅陪同下，視察「桃園新竹備援管線工程」。蘇貞昌接受媒體聯訪時表示，台灣防疫能被國際稱讚成為亂世中的福地，是全台民眾、政府、第一線醫護人員上下齊心合作的成果。

蘇貞昌說，現在各種訊息很多，民眾不要被假訊息、意識形態的操作影響，另外有關疫苗的訊息、採購到研發，都以防疫中心發布為主。

蘇貞昌表示，對抗疫情這一年多來不容易，盼各界齊心合力守住福地、平安幸福好日子，而台灣會有好的防疫成績，更歸功於各界共同努力，尤其第一線防疫人員不辭辛勞，為力挺防疫人員，政府也明定若防疫人員染疫，最高給新台幣35萬元補償，倘若成殘或致死，最高可1000萬元補償。

蘇貞昌指出，在防疫期間，也期盼國人同胞，千萬別鬆懈，務必做好防疫措施。