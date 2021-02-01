不受疫情影響 聖保祿醫院連7年寒冬送暖不間斷
桃園聖保祿今年持續進行寒冬送暖，由社區健康科負責，在春節前夕關懷愛心送餐服務對象，昨天準備乾糧、生活用品，將溫暖帶到社會各角落。
聖保祿醫院社區健康科護理師李岱容表示，她非常喜歡跟長者互動，今年年初剛從產房轉任社區健康科，未來要投入長期照護服務，近期醫院防疫措施有升級，雖然有些活動停辦，但愛心送餐不能停，院方也有要求人員要更小心防護並注意安全。
李岱容指出，這是她第一次參與寒冬送暖，看到醫院方圓幾公里內的鄰居，因獨居或經濟弱勢，對自己的3餐溫飽無能為力，讓她內心感受到很大衝擊，當她將1人1份的乾糧、生活用品送到服務對象手中，讓她倍感溫馨。
護理師吳淑漪說，目前愛心送餐服務35位居住在醫院周遭，包括有桃園區、八德區、龜山區的民眾，大都是獨居行動不便、生病或截肢的中老年人，每月平均送出1500盒餐食。
聖保祿表示，醫院愛心送餐服務自2009年2月起，至今已邁向第13年，2015年起開始提供年節餐及贈送生活用品賀新年活動，已持續7年，醫院會持續傳遞愛與價值的使命。
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