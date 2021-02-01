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17萬份賀歲春聯 竹科青年書法家揮毫

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市政府為慶賀新年準備17萬份賀歲春聯，邀請在地書法家林俊宏揮毫寫下「平安好年」，即日起投遞至全市家戶。同時，也打造創意紅包袋及一元小紅包。圖／新竹市政府提供
竹市政府為慶賀新年準備17萬份賀歲春聯，邀請在地書法家林俊宏揮毫寫下「平安好年」，即日起投遞至全市家戶。同時，也打造創意紅包袋及一元小紅包。圖／新竹市政府提供

農曆春節將至，新竹市政府為慶賀新年準備17萬份賀歲春聯，邀請在地書法家林俊宏揮毫寫下「平安好年」，象徵在全民團結抗疫之際，風城將平安順遂、幸福連綿，即日起投遞至全市家戶。同時，也打造創意紅包袋及一元小紅包，以圓點圖騰象徵圓圓滿滿，年節前將送至各大廟宇，供民眾索取。

行政處表示，今年邀請新竹在地青年書法家林俊宏揮毫打造賀歲春聯，林老師曾服務於竹科，並於中原、交通大學擔任書法社指導六年，一直是名「斜槓青年」。他曾獲新竹美展書法篆刻類竹塹獎首獎、代表竹市奪下全國語文競賽寫字社會組第一名，並榮獲多項全國書法比賽前三名逾20次。

林俊宏表示，這是第一次為家鄉題字、意義非凡，他以行書風格為主，用流暢連貫、結合圓轉及方折特色，書寫「平安好年」四字，象徵風城平安順遂、幸福連綿的好年氣象。

除賀歲春聯，市府今年同時推出以「平安好年」為延伸的創意紅包袋及平安一元小紅包，平安小紅包以紅包喜氣外裝、搭配灰色圓形卡片樸實卻不失精緻的質感，線條圓點圖騰象徵平安順遂、幸福圓滿的新春氣象，堪稱春節期間最潮的時尚小物。

行政處表示，「平安好年」春聯即日起投遞至竹市各家戶或社區管委會，並預計於2月4日起於東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心與稅務局服務台亦備有春聯、紅包袋組及平安小紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。基於防疫超前部署，「平安好年」開運平安小紅包將在年節前送至各大廟宇，由各宮廟送給民眾。

竹市政府為慶賀新年準備17萬份賀歲春聯，邀請在地書法家林俊宏揮毫寫下「平安好年」，即日起投遞至全市家戶。同時，也打造創意紅包袋及一元小紅包。圖／新竹市政府提供
竹市政府為慶賀新年準備17萬份賀歲春聯，邀請在地書法家林俊宏揮毫寫下「平安好年」，即日起投遞至全市家戶。同時，也打造創意紅包袋及一元小紅包。圖／新竹市政府提供

紅包 春聯 新竹

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