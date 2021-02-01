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3公尺高360度Wifi環景攝影機 苗警一機多用
春節7天連續假期，苗栗縣大湖、泰安、三義、南庄等地將湧入遊客及車潮，警方超前部署，購買4部3公尺高360度Wifi環景攝影機「一機多用」，彈性輔助交通疏導車流減少壅塞，平時則可運用在事故現場拍照及分析，促進交通安全。
苗栗警方今年春節期間交通疏導勤務，警局長周煥興指示「從用路人角度切入，以同理心思考」更能確實解決問題，規畫並採購4部環景攝影機，分別配備在交通隊，及苗栗、頭份、大湖分局，可以快速在塞車路段作業，科技執法以有限警力，制高發揮更大成效。
交通隊指出，空拍機雖有高空俯視的效果，但有攜帶便利及機動性缺點，環景攝影機可透過智慧型手機開啟Wifi及藍芽功能，伸縮桿升高至3公尺、360度環景車流狀況，即時傳輸至苗警交通Line群組，第一時間路況，
提供部署勤務參考，有效疏導車流量。
此外，環景攝影機平時主要是可以輔助交通事故現場拍照的不足，全景拍攝呈現，了解周遭的環境物證，針對路型、路況等相關資料分析，有助於事故判斷及釐清，並提供安全改善的參考。
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