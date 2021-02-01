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體溫貼紙加上抗疫打氣小語 民眾大讚八德戶政好用心

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地將量體溫後的註記貼紙，設計寫上「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」等字樣，大受民眾歡迎。圖／八德戶政事務所提供
有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地將量體溫後的註記貼紙，設計寫上「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」等字樣，大受民眾歡迎。圖／八德戶政事務所提供

部立桃園醫院爆發群聚感染，造成19人確診，有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地在外牆上，懸掛為防疫人員打氣的紅布條，體溫貼紙也特別再設計，加上齊心抗疫、台灣加油、桃園加油等字樣，今天開始提供給民眾，民眾紛紛直呼，「激勵人心！」

八德戶政事務所主任王瓊慧表示，疫情升溫後明顯感受到民眾的不安，戶所除了每天定時消毒，提供安心洽公環境以外，同時也與民眾站在一起齊心抗疫，日前在外牆懸掛紅布條為醫護及防疫人員加油打氣，獲得民眾熱烈迴響。

王瓊慧說，戶所同仁再度發揮巧思，把量體溫後的註記貼紙設計成色彩鮮豔、特殊圖案的貼紙，上頭印有「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」，不僅具有落實防疫措施用意，也代表桃園人團結一心守護台灣的信心。

今天是特殊貼紙的首發日，現場有許多民眾相當驚艷，紛紛表示太有創意。從事電子業的鄧先生今天到戶所辦理戶籍遷入，他說，從這張小貼紙能感覺的市府團隊的用心，想要努力守護桃園的感覺。

另名黃小姐則是因為身分證遺失到戶所辦理補發，她直呼，「會一直貼著它！」，在戶所外牆就已經看見加油的紅布條，覺得很棒已經拍照打卡，量體溫後又收到勵志人心的貼紙，非常開心。

民政局長陳靜航說，戶政事務所除了在防疫期間堅守崗位在第一線為民服務，發揮各項創新團結抗疫值得嘉許，也呼籲民眾可多利用民政局及各戶所網站，上頭有建置即時動態等待人數及導航服務，能避開尖峰時段、節省洽公時間。

有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地在外牆上，懸掛為防疫人員打氣的紅布條。圖／八德戶政事務所提供
有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地在外牆上，懸掛為防疫人員打氣的紅布條。圖／八德戶政事務所提供
有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地將量體溫後的註記貼紙，設計寫上「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」等字樣，大受民眾歡迎。圖／八德戶政事務所提供
有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地將量體溫後的註記貼紙，設計寫上「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」等字樣，大受民眾歡迎。圖／八德戶政事務所提供
有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地將量體溫後的註記貼紙，設計寫上「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」等字樣，大受民眾歡迎。圖／八德戶政事務所提供
有感疫情升溫，桃園市八德區戶政事務所特地將量體溫後的註記貼紙，設計寫上「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」等字樣，大受民眾歡迎。圖／八德戶政事務所提供

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