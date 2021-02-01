竹縣公費流感疫苗還有近萬劑 呼籲民眾盡快接種

公費流感疫苗1月30日起擴大全民接種，新竹縣目前還有9990劑公費流感疫苗，衛生局呼籲尚未施打的民眾踴躍接種，守護自己也保護珍愛的家人。中央疫情指揮中心宣布，1月30日起擴大接種公費流感疫苗的對象，新增19歲至49歲無高危險群的青壯年。

衛生局統計去年10月5日迄今，新竹縣已接種14萬156劑，今年1月25日再獲中央配發Flublok四價流感疫苗8310劑，目前剩餘9990劑公費流感疫苗供鄉親來接種。

衛生局呼籲有意願施打的民眾攜帶健保卡、身分證或相關證件，國小以下學童請攜帶兒童健康手冊，至52家合約醫療院所（酌收掛號費）或社區接種站、13鄉鎮市衛生所接種。

另外，衛生局也提醒打流感疫苗前，記得先向醫療院所預約，若無法預約需現場掛號，請先電話洽詢。

衛生局表示，公費流感疫苗打完為止，請民眾落實手部衛生及咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險，若有任何疑問，可洽詢各轄區衛生所或衛生局防疫專線5511287。