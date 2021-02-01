減少死亡車禍發生 苗縣警籲提升防禦駕駛觀念

苗栗縣警察局交通隊今天發布新聞稿指出，109年縣內發生60起死亡車禍，其中騎乘機車32起最多，占53%，提醒機車騎士除遵守交通規則，更要保持安全距離，提升防禦駕駛觀念。

苗栗縣警察局交通隊長林炎巨指出，經統計去年發生死亡車禍案件，騎乘機車有32件、占53%，自小客車11件、占18%，大貨車4件、占6%，小貨車同樣為4件、占6%，死亡事故車種不但以騎乘機車比例最高，更比自小客車多出將近3倍。

警方分析縣內死亡交通事故肇事原因，又以「未注意車前狀況」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「未依規定穿越馬路」位居前4名。

林炎巨表示，機車機動性高，起步與轉向快，易於在車陣或巷弄中穿梭，若遇路面障礙物，因閃避而臨時變換行向，加上未注意後方來車容易造成事故；另外兩輪平衡較差，前後輪未同時煞車時，經常導致失控自摔或自撞，身體直接碰撞車輛或路面，傷亡機率高。

此外，交通部統計資料顯示，騎乘機車未戴安全帽致死率超過戴安全帽致死率約8.88倍，警方呼籲機車騎士，除正確配戴安全帽、遵守交通規則外，更應隨時注意道路速限及路面坑洞、障礙物，並保持足夠煞停的安全距離，做好停車準備，加強防禦駕駛觀念，才能預防事故發生。

為積極防制酒駕肇事死亡案件發生，苗栗縣警察局除要求各單位加強勤務作為外，也將針對轄內各餐飲、娛樂場所周邊等易發生酒後駕車路段、時段，實施機動巡邏及定點攔檢取締工作。