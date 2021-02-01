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業餘夫妻拿全國年畫首獎 邀民眾欣賞年節喜氣版畫展

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
鍾萬福、曾雪梅2月3日起受邀在新竹縣文化局美術館舉辦「禧春好年~~2021 萬梅齊放 版畫展」，歡迎民眾前來欣賞充滿年節喜氣的作品。 記者陳斯穎／攝影
鍾萬福、曾雪梅2月3日起受邀在新竹縣文化局美術館舉辦「禧春好年~~2021 萬梅齊放 版畫展」，歡迎民眾前來欣賞充滿年節喜氣的作品。 記者陳斯穎／攝影

「中華民國版印年畫徵選」每年有數百名專科、專業畫家投件競爭，不僅獲獎相當困難，連要入選也不容易，但新竹縣有一對「半路出家」的夫妻鍾萬福、曾雪梅，雖然是業餘身分，卻先後抱回全國首獎。

2人亮麗的表現也讓他們受邀在新竹縣文化局美術館舉辦「禧春好年~~2021 萬梅齊放 版畫展」，歡迎民眾2月3日至3月7日前來欣賞充滿年節喜氣的作品。

罹患小兒痲痺的鍾萬福，平日從事室內設計，妻子曾雪梅則是服務於科技界的工程師，工作之餘學習年畫，均是受教於畫家舅舅朱錦城，雖然是玩票性質，卻成了全國年畫大賽中的常勝軍，也玩出屬於個人的一片天。

鍾萬福2009年首度報名參加「中華民國版印年畫徵選」大賽，就把最高榮耀首獎抱回家，隨後妻子曾雪梅、妹妹鍾佳臻、兒子鍾淳皓首度參賽時也都沒空手返家，成為台灣年畫圈的一大佳事，也是罕見紀錄。

更厲害的是，鍾佳臻、曾雪梅也先後在高手如雲的全國年畫大賽摘下首獎，有一年鍾萬福夫妻及兒子還一家三口「全壘打」。其中曾雪梅2019年拿下首獎的作品「會跳舞的豬」，逗趣模樣徹底顛覆傳統年畫的創作思維。

看中鍾萬福、曾雪梅夫妻在藝術創作上的亮麗表現，及不畏人生逆境的勤奮勇氣，新竹縣文化局邀請他們2月3日到3月7日，在文化局美術館舉辦「萬梅齊放 版畫展」。展出作品的內容，除了以12生肖為主題的絹版、橡膠版、數位版的年畫作品外，還有近2、3年來的木刻版畫作品，展覽期間正是農曆春節前後，極具春節喜氣味道的年畫與版畫作品，歡迎民眾參觀討喜。

鍾萬福（左）、曾雪梅（右）夫妻倆在工作之餘學習年畫，雖然是業餘身分，卻先後抱回全國首獎。記者陳斯穎／攝影
鍾萬福（左）、曾雪梅（右）夫妻倆在工作之餘學習年畫，雖然是業餘身分，卻先後抱回全國首獎。記者陳斯穎／攝影

新竹 文化局 夫妻

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