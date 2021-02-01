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苗栗春節垃圾清運時間出爐 苗栗市另規畫定點定時收集

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所年假期間於13、14、15日規畫定點定時收集垃圾，市公所籲請市民配合。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所年假期間於13、14、15日規畫定點定時收集垃圾，市公所籲請市民配合。圖／苗栗市公所提供

今年春節連續假期7天，苗栗縣政府環保局彙整18鄉鎮市公所停收垃圾，及巨大垃圾收運時間，提供民眾參考，另苗栗市公所規畫定點定時收集垃圾服務，環保局籲請家戶配合。

年假從2月10日（小年夜）放到2月16日（初五），根據環保局彙整，12到15日停收垃圾的有苗栗市、頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉、三義鄉；12到14日停收的有苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、大湖鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、獅潭鄉、泰安鄉。此外，三灣鄉12、13、14及16日停收垃圾；南庄鄉12、13、15日停收。

另，苗栗市公所於13、14、15日，分別在南區2處、北區4處、西區4處，規畫定點定時收集垃圾，市公所籲請市民配合，垃圾車到達後，自行提丟上車，不要放置地面造成汙染。

環保局指出，18鄉鎮市公所巨大垃圾收運時間，則請鄉親依所在地公所訂定時間，春節前向清潔隊辦理預約登記清運，春節期間將停止收運，至於春節期間，主要風景區及觀光休憩景點，因應遊客眾多所生垃圾，公所仍將排班派人清運，以確保環境整清潔

環保局局長陳華盛呼籲，請民眾配合公所清運時間清除家中垃圾，並應做好垃圾分類及資源回收，將垃圾交付清潔隊收取，切勿任意將垃圾堆（棄）置戶外，造成環境髒亂，並請民眾應發揮公德心，外出旅遊時不亂丟垃圾，體恤清潔人員辛勞，享有乾淨整潔的生活環境。

春節將屆，苗栗縣政府環保局彙整18鄉鎮市公所停收垃圾，及巨大垃圾收運時間提供民眾參考。圖／苗栗縣政府提供
春節將屆，苗栗縣政府環保局彙整18鄉鎮市公所停收垃圾，及巨大垃圾收運時間提供民眾參考。圖／苗栗縣政府提供

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