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10多萬劑輝瑞疫苗4日將抵台 桃園醫護優先施打

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苗栗為桃園打氣 偕東莞台商捐抗菌噴霧

聯合報 / 林昉柔／綜合報導
苗栗縣長徐耀昌（右三）捐贈靜廬企業SERENE HOUSE的抗菌噴霧給桃園市長鄭文燦（左三），為桃園打氣。圖／靜廬企業提供
苗栗縣長徐耀昌（右三）捐贈靜廬企業SERENE HOUSE的抗菌噴霧給桃園市長鄭文燦（左三），為桃園打氣。圖／靜廬企業提供

新冠肺炎疫情緊繃，苗栗縣長徐耀昌27日北上桃園捐贈由靜廬企業SERENE HOUSE的抗菌噴霧，共2040組，金額超過百萬元，為桃園醫護、桃園市民加油打氣。他強調，全民防疫，「不應分彼此、不能分地域、更不該分藍綠」，希望大家一起為台灣這塊淨土打拚。

桃園市長鄭文燦也說，桃竹苗有一個區域治理平台，平時與徐耀昌互動很多，這次到桃園代表大家防疫同心、無分彼此。

徐耀昌說，天將降大任於斯人也，必先勞其筋骨，這次疫情發生在桃園，相信鄭文燦利用他智慧、經驗，並與中央攜手合作，能很快消滅疫情，成為二十二縣市典範。

他當天也帶來由靜廬企業董事長蕭銘任捐贈的知名品牌SERENE HOUSE純淨抗菌噴霧，經SGS、長庚大學檢驗，抗菌率99.99%，實際為桃園醫護、桃園市民加油打氣，並再次強調「全民防疫，不分藍綠」，大家共同努力。

蕭銘任同時也是東莞億得電器董事長、東莞台商協會虎門分會會長，經營自創的國際香氛品牌SERENE HOUSE。

蕭銘任表示，近來桃園疫情緊張，希望能為防疫盡心，為桃園打氣，純淨抗菌噴霧除了抗菌，還能清潔、除臭，香氛成分更能舒緩緊張心情，希望大家隨時隨地都能做好個人防護，讓生活環境更乾淨、空氣更安心，以從容的態度面對疫情，平安健康迎接春節到來。

疫情 徐耀昌 鄭文燦

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