苗栗竹南后厝龍鳳宮送暖 332戶弱勢感心

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮愛心服務社今天舉辦「寒冬送暖讓愛飛揚活動」，致送332戶中低收入家庭，每戶500元禮券、40台斤白米，1桶食用油及環保宣導品福袋等，弱勢家庭在農曆春節前夕，感受到社會的關懷。

苗栗縣長徐耀昌今天上午到龍鳳宮上香祈福，龍鳳宮主委立委陳超明、縣議員陳碧華、張佳玲、竹南鎮長方進興、竹南鎮民代表會主席何秀綿等人，參加寒冬送暖讓愛飛揚活動，頒贈感謝狀表揚贊助及協辦單位，並協助發送關懷物資，祝福參與民眾過好年，來年一切平安順遂。

現場安排書法家當場寫春聯、贈春聯，還有中興商工時尚科的免費義剪，及命理易經心理輔導，並邀請苗栗縣自閉症協進會等單位演出非洲鼓、蕯克斯風等藝文展演，徐耀昌感謝龍鳳宮愛心服務社及贊助單位，愛心關懷弱勢族群，讓受助者不只暖胃、更加暖心。