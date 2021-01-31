桃園春節返鄉出遊熱點避塞車 警局疏導取締路線出爐

今年農曆春節將到，預估春節返鄉出外人潮、車流出現高峰，桃園市警局交通大隊今天下午下表示，今年春節假期連續7天預估人、車湧現，市警局將針對桃園全市各大旅遊景點、百貨商場及國道交流道周邊加強交通疏導、加強機動執行取締酒駕工作，確保春節連續假期行車順暢、民眾生命安全。

市警局交通大隊表示，今年春節連續假期自2月10日至16日為期7天，預計返鄉人潮、車流集中2月9、10日除夕前2天，為提供民眾順利返鄉，警方將在桃園、中壢火車站、高鐵桃園站周邊及聯絡外縣市幹道、國道各交流道周邊道路加強疏導取締違規執法。

民眾春節期間前往大溪、復興地區景點走春、旅遊熱點，警方配合國道高乘載2月14日至15日下午1時到6時，國3龍潭、大溪交流道實施北上入口匝道高乘載管制，為避免北上車潮影響，請民眾出遊前利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」查詢路況，避開塞車。