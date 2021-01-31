部桃足跡雖令人憂心 但這家百貨作法贏得鄭文燦的誇獎

桃園市長鄭文燦今天下午前往大江購物中心訪視防疫措施，並表示部桃事件發生之後，中央流行疫情指揮中心第一波公布足跡包括大江購物中心，當時購物人潮銳減，但是大江購物中心在第一時間做好很多防疫對策，包括全館閉館消毒一天，採取嚴格對策如入口管制、強制戴口罩、停止化妝品試用及美食街試吃，美食街座位也保持安全距離，更以透明罩盒完整覆蓋美食，減少接觸風險，防疫落實相當徹底，相信買氣會逐漸回籠，消費者安心消費沒煩惱。

鄭文燦說，總統蔡英文也相當關心桃園疫情的民生狀況，因為受到部桃確診個案足跡影響，桃園商圈、市場及市民生活多少受到影響，但桃園防疫團隊非常用心，相信只要大家齊心落實防疫政策，人潮消退只是暫時現象。

鄭文燦表示，防疫要嚴謹、果決且同心，現在疫情還沒有結束，中央和地方防疫團隊仍需兢兢業業、戒慎恐懼，努力做好每個防疫環節，共同守下這場防疫戰爭。

經發局主秘楊叡昀表示，大江購物中心落實多項防疫措施，包括顧客、全體工作同仁及外包廠商送貨皆須佩戴口罩、體溫監測及酒精手部消毒後才可進入商場；1樓服務台以連結會員資料方式，採實名制租借商場嬰兒車及輪椅等服務，租借前後也以酒精消毒租借設備；美妝專櫃人員全程佩戴口罩，並取消試用服務，客用電梯、手扶梯扶手帶、扶手欄杆等重點設施，每2小時以漂白水消毒1次。

大江美食街共食區公共餐桌也實施分座制度，保持社交安全距離；餐廳炸物則改提供食物樣本，採取現點現炸，減少食物暴露時間，也規畫排隊訂取餐動線，並於地面標示安全社交距離等，保障消費購物及用餐安全。