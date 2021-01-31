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民眾黨賴香伶三義設聯絡處 4名苗栗立委服務到位進駐

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣民眾黨不分區立委賴香伶今天在苗栗縣三義鄉，成立全縣第一處聯絡處。圖／賴香伶三義聯絡處提供
台灣民眾黨不分區立委賴香伶今天在苗栗縣三義鄉，成立全縣第一處聯絡處。圖／賴香伶三義聯絡處提供

台灣民眾黨不分區立委賴香伶今天在苗栗縣三義鄉，成立全縣第一處聯絡處，她強調「三義是我家、苗栗人是我的鄉親」，她能回到苗栗，服務家鄉人，期許一起努力，讓苗栗越來越好。

苗栗縣出身立委包括區域立委國民黨陳超明、徐志榮，還有時代力量不分區立委王婉諭，縣內都設有據點服務，賴香伶今天在三義鄉八股路胞兄住家成立聯絡處，縣議員黃芳椿、三義鄉民代表會主席黃富裕、副主席王文成，及三義鄉前鄉長徐文達等人到場祝賀。

賴香伶三義聯絡處由顧問賴柊源、三義鄉民代表古子峯負責，賴香伶說，年輕時到台北讀書工作，其實都有感受到家鄉的資源與建設相對較少，這是5年級這一代苗栗人的心聲，但苗栗人不應該有比人差一截的想法，在外求學工作，兢兢業業不忘本努力打拚。

她一路走來參與社會運動，透過專業讓人認識，也因此有機會在海選中成為台北市政府勞動局長，感謝台北市長柯文哲用人唯才，不分黨派，2021年民眾黨走入地方扎根基層，三義成立聯絡處服務家鄉，願一起共同努力，讓苗栗越來越好。

賴香伶 台灣民眾黨 苗栗縣

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