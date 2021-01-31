快訊

吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委 未現身提4個感謝

羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

助弱勢過好年 桃園八德警和善心人士捐物資寒冬送暖

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德警分局與善心人士團體，昨天在八德派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭發送愛心物資，總計有45個家庭受惠。圖／八德警分局提供
桃園市八德警分局與善心人士團體，昨天在八德派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭發送愛心物資，總計有45個家庭受惠。圖／八德警分局提供

桃園市八德警分局與善心人士團體，昨天在八德派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭發送愛心物資，總計有45個家庭受惠，希望民眾能溫馨快樂的過年。

八德警分局長陳百祿表示，為了讓轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過個好年，邀請300G2區仁和獅子會及轄內各里里長等善心團體提供物資，關懷八德派出所轄內9個里內需要幫助的家庭，送出羊毛被45床、白米近2000斤、沙拉油等民生用品45份。

八德警分局指出，今年自2月3日起至2月17日，為期15天加強重要節日安全維護工作，要求治安平穩、交通順暢、民眾安心，為民服務也是工作重點。

另外，八德警分局也結合善心團體關懷轄內弱勢族群及獨居長者，這次的活動展現警民一家親，警方主動關懷弱勢，在寒冬時節填注了ㄧ股暖流，也希望能拋磚引玉，讓社會大眾群起效尤，一同關心弱勢，一起迎接新年。

八德警分局更呼籲，春節期間派出所不打烊，提供民眾舉家外出安全維護及護鈔服務，也提醒民眾春節出遊要盡早規畫旅遊行程路線，以避免塞車。

獨居老人 弱勢家庭

延伸閱讀

桃園疫情每天謹慎面對 鄭文燦：心中忐忑不安

拒桃園人進入急診室？ 苗栗一家醫院澄清防疫一視同仁

彰化秀傳寒冬送暖 620低收入戶獲贈白米與毛毯

彰縣溪湖鎮建構行善共好平台 今寒冬送暖從早送到晚　

相關新聞

苗栗永貞宮大年初一發送錢母 元宵擲筊最大獎電動機車

苗栗縣頭份市永貞宮新春盛事，農曆大年初一發放限量錢母，及元宵節後一天的擲筊比賽，今年都會舉辦，廟方嚴陣高規格防疫，將採取...

鄭文燦慰勉桃警防疫有功 尋街友展現高效率辦案能力

桃園市長鄭文燦今天中午前往平鎮警分局，慰勉平鎮分局防疫有功人員，並肯定分局在治安和防疫工作上表現優異，不僅平日治安維護工...

新竹縣原民族產銷中心6月試營運 即日起開始徵選

新竹縣竹東火車站西側的動漫園區3年前停止營運，縣府向原住民族委員會爭取補助5200萬元，轉型為「新竹縣原住民族產業展銷中...

頭份市代會通過新生兒禮金2萬元 市長慎審評估考量

苗栗縣頭份市公所採申請制，設有排富條款，發給新生兒補助金每胎5000元，市民代表會臨時會最近通過主席温俊勇提案，建議加碼...

竹縣世光教養院獲贈100套棉被 讓院生過好年

農曆春節即將到來，新竹縣快樂國際蘭馨交流協會今天捐贈100套保暖棉被給竹東鎮的天主教世光教養院，讓院生能溫暖過個好年。

拒桃園人進入急診室？ 苗栗一家醫院澄清防疫一視同仁

疫情持續嚴峻，一名網友今天上午11點多在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」分享，指出因婆婆不舒服帶她來苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。