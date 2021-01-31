助弱勢過好年 桃園八德警和善心人士捐物資寒冬送暖

桃園市八德警分局與善心人士團體，昨天在八德派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭發送愛心物資，總計有45個家庭受惠，希望民眾能溫馨快樂的過年。

八德警分局長陳百祿表示，為了讓轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過個好年，邀請300G2區仁和獅子會及轄內各里里長等善心團體提供物資，關懷八德派出所轄內9個里內需要幫助的家庭，送出羊毛被45床、白米近2000斤、沙拉油等民生用品45份。

八德警分局指出，今年自2月3日起至2月17日，為期15天加強重要節日安全維護工作，要求治安平穩、交通順暢、民眾安心，為民服務也是工作重點。

另外，八德警分局也結合善心團體關懷轄內弱勢族群及獨居長者，這次的活動展現警民一家親，警方主動關懷弱勢，在寒冬時節填注了ㄧ股暖流，也希望能拋磚引玉，讓社會大眾群起效尤，一同關心弱勢，一起迎接新年。

八德警分局更呼籲，春節期間派出所不打烊，提供民眾舉家外出安全維護及護鈔服務，也提醒民眾春節出遊要盡早規畫旅遊行程路線，以避免塞車。