鄭文燦慰勉桃警防疫有功 尋街友展現高效率辦案能力

桃園市長鄭文燦今天中午前往平鎮警分局，慰勉平鎮分局防疫有功人員，並肯定分局在治安和防疫工作上表現優異，不僅平日治安維護工作成績斐然，在部桃專案，更協助尋查擴大回溯居家隔離者，短時間內尋獲1名居無定所的街友，展現團隊努力成果及高效率辦案能力，因此特別頒發2萬元獎勵慰勞金及贈送多項年菜表達感謝。

鄭文燦並請警察同仁繼續努力為民服務，展現警察工作的價值。

他指出，自去年2月疫情爆發至今，市警局在防疫工作上扮演多重角色，包括居家檢疫、居家隔離涉及行蹤不明的追查工作、協助疫調，追蹤每個確診個案社區足跡，並交由衛生單位執行居家隔離，建立完善的社區防線，避免傳染風險，還協助重要場所及各項重要包機返國任務，如集中檢疫所、鑽石公主號、武漢包機、磐石艦等專案後送的動線前導工作，防疫任務繁重且辛苦。

鄭文燦提到近期的部桃專案，中央擴大匡列居家隔離範圍，要求不能有任何破口，因此由警政署交付桃園市警察局第一輪居家隔離失聯名單89名，警局團隊在很短時間內，快速全數尋獲，其中1位戶籍在平鎮區公所，居無定所且行蹤不明的街友，因街友接觸範圍難以確認，易導致疫情複雜化，所幸經平鎮分局團隊細心追蹤線索、精準辦案，快速於桃園火車站附近找到人，並交付衛生單位進行居家隔離，第一時間有效防堵破口。

鄭文燦說，儘管現在已有19例本土確診案例，不過都在居家隔離的防火牆範圍內，這是市府和防疫同仁努力的成果。市府防疫團隊展現一體、效率、果決、嚴謹態度，把每個防疫環節都做好，但防疫尚未劃下句點，各單位都不能因此而鬆懈或疏忽，他請衛生局和秘書處支援警局個人防護裝備的需求，提供足夠的防疫物資，讓服勤同仁執勤時更有保障，也讓醫院及社區都能更加安全。