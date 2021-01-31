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苗栗永貞宮大年初一發送錢母 元宵擲筊最大獎電動機車

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市永貞宮第3屆擲筊比賽，有機車、手機、電視等獎項。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市永貞宮第3屆擲筊比賽，有機車、手機、電視等獎項。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份市永貞宮新春盛事，農曆大年初一發放限量錢母，及元宵節後一天的擲筊比賽，今年都會舉辦，廟方嚴陣高規格防疫，將採取分流、戶外，及消毒、量體溫等措施，要求信眾配合戴口罩、保持安全社交距離。

頭份市永貞宮又稱田寮媽祖廟，主祀天上聖母，地方宗教信仰中心，香火鼎盛，農曆春節將屆，廟方不斷接獲信眾詢問關心，永貞宮管理委員會主委苗栗縣議員張淑芬表示都會如期辦理，信眾務必要配合廟方相關的防疫管制措施。

其中，永貞宮大年初一發放的招財錢母，正面是永貞宮Q版媽祖圖騰，背面是牛轉錢坤好運到祝福詞，限量3500個，五路財神殿也有專屬的錢母，需擲筊獲同意後才可領取，限量1000個；第3屆擲筊比賽2月27日登場，獎項有機車、手機、電視等，洽詢電話037-624429。

苗栗縣頭份市永貞宮農曆大年初一發放限量錢母，及元宵節後一天的擲筊比賽，今年都會舉辦。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市永貞宮農曆大年初一發放限量錢母，及元宵節後一天的擲筊比賽，今年都會舉辦。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市永貞宮大年初一發放的招財錢母，正面是永貞宮Q版媽祖圖騰，背面是牛轉錢坤好運到祝福詞，限量3500個。圖／張淑芬提供
苗栗縣頭份市永貞宮大年初一發放的招財錢母，正面是永貞宮Q版媽祖圖騰，背面是牛轉錢坤好運到祝福詞，限量3500個。圖／張淑芬提供
苗栗縣頭份市永貞宮五路財神殿專屬錢母，需擲筊獲同意後才可領取。圖／張淑芬提供
苗栗縣頭份市永貞宮五路財神殿專屬錢母，需擲筊獲同意後才可領取。圖／張淑芬提供

苗栗縣 元宵節 春節 媽祖

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