苗栗永貞宮大年初一發送錢母 元宵擲筊最大獎電動機車

苗栗縣頭份市永貞宮新春盛事，農曆大年初一發放限量錢母，及元宵節後一天的擲筊比賽，今年都會舉辦，廟方嚴陣高規格防疫，將採取分流、戶外，及消毒、量體溫等措施，要求信眾配合戴口罩、保持安全社交距離。

頭份市永貞宮又稱田寮媽祖廟，主祀天上聖母，地方宗教信仰中心，香火鼎盛，農曆春節將屆，廟方不斷接獲信眾詢問關心，永貞宮管理委員會主委苗栗縣議員張淑芬表示都會如期辦理，信眾務必要配合廟方相關的防疫管制措施。