新竹縣原民族產銷中心6月試營運 即日起開始徵選

新竹縣竹東火車站西側的動漫園區3年前停止營運，縣府向原住民族委員會爭取補助5200萬元，轉型為「新竹縣原住民族產業展銷中心」，並命名為「Wah！幾散竹東」，預計今年6月試營運，縣府即日開始徵選階段，將在2月舉辦3場活動說明會，盼能輔導竹縣原住民族企業升級。

原民處表示，新竹縣原住民族產業展銷中心是由原住民族委員會補助3620萬元，新竹縣政府提撥1580萬元配合款。2019年、2020年進行前期規畫，今年開始重新整理管線、進行防水工程，另外還將進第二期工程，包含監視系統、消防系統、空調系統，營運購置及部分建物修繕等，未來也將融入竹東在地客家元素，以多元文化賣點吸引全國遊客的理念。

「Wah!幾散」在泰雅族語是來聊天的意思，為了讓這個進入尖石、五峰兩原鄉的前哨站能夠長久經營，原民處近日已先邀請原住民族和在地企業，說明園區未來的規畫藍圖及「甄選-進駐-陪伴」的作法。

原民行政及產業發展科長彭亮墨表示，「Wah!幾散竹東・原創之星三部曲」即日開始徵選階段，分別於2月4日在新竹縣政府、2月18及22日在新竹縣教網中心舉辦共3場說明會。

未來將以徵選活動、培訓活動與創新創意競賽分3個階段進行，活動中導入產業界與學術界各專業領域的導師，依三個階段分別提供進駐前的培訓、進駐後的輔導，以及經營過程中的陪伴，讓新竹縣原民企業得以從企業經營的基本面獲得實質的轉型與升級。