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頭份市代會通過新生兒禮金2萬元 市長慎審評估考量

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市民代表會臨時會最近通過提案，建議新生兒禮金加碼到2萬元，市長羅雪珠認為必須審慎評估。圖／大千醫院提供
苗栗縣頭份市民代表會臨時會最近通過提案，建議新生兒禮金加碼到2萬元，市長羅雪珠認為必須審慎評估。圖／大千醫院提供

苗栗縣頭份市公所採申請制，設有排富條款，發給新生兒補助金每胎5000元，市民代表會臨時會最近通過主席温俊勇提案，建議加碼到2萬元，鼓勵市民生育，市長羅雪珠認為立意良好，但必須評估預算財源許可，進一步討論研議。

頭份市民代表會臨時會日前通過提案，建議新生兒禮金調高至2萬元，温俊勇說，頭份市人口全縣之冠，人口數雖有成長，但近年來受少子女化衝擊，新生兒人數逐年遞減，加碼發放新生兒禮金，鼓勵家長促進生育，縣府也積極規畫在頭份市設親子館，設立後將能增進家長照顧能量，提供生育、養育及教育的支持。

依據「苗栗縣頭份市新生兒補助金發放作業辦法」，頭市公所目前每名新生兒發放5000元，支持家庭育兒、鼓勵生育，辦法採申請制及設有排富條款，羅雪珠說，新生兒補助屬一次性福利，加碼到2萬元，必須進一步審慎評估討論。

苗栗縣政府民政處指出，苗栗縣目前婦女生育津貼及新生兒補助，縣府生育津貼今年起從每胎6600元，調高到8800元，苗栗市公所訂定「苗栗縣苗栗市婦女生育津貼發給自治條例」，每名新生兒1萬元，採申請制，並設有排富條款。

此外，通霄鎮公所發放500元以下新生兒禮品；三灣鄉公所發放第1、2胎單胎2000元，第3胎起單胎發放5000元，遺腹子發放5000元，雙胞胎以上依數發給；三義鄉公所每1胎補助1萬元；獅潭鄉公所每名新生兒補助1萬元，雙胞胎以上依數發放。

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