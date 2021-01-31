竹縣世光教養院獲贈100套棉被 讓院生過好年

農曆春節即將到來，新竹縣快樂國際蘭馨交流協會今天捐贈100套保暖棉被給竹東鎮的天主教世光教養院，讓院生能溫暖過個好年。

縣長楊文科表示，受疫情影響，各地社福機構獲得的捐款及物資捐贈越來越少，感謝新竹縣快樂國際蘭馨交流協會的大愛與支持，讓機構與院生能夠感受到溫暖與關懷，縣府也會持續落實縣內社會福利政策，提供身心障礙者更多的照護服務。

世光教養院是國內極少數收容重度、極重度及多重障礙的機構，社工組長彭秀月表示，院內現有院生多為重症身心障礙者，身體血液循環不佳，怕冷且易流口水，須經常定期洗滌被套，棉被也需要汰換更新。

協會去年11月參訪時得知此情形，便積極籌措資金，向棉被廠商購買100套高品質、保暖性佳的單人棉被，被套與枕套皆選擇耐用的布料，捐贈給世光教養院的院生使用。