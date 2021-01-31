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拒桃園人進入急診室？ 苗栗一家醫院澄清防疫一視同仁
疫情持續嚴峻，一名網友今天上午11點多在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」分享，指出因婆婆不舒服帶她來苗栗縣一家醫院掛急診，陪病人需要實名登記，把她檔在急診門外，不讓她進去，說她是從桃園來，是這樣的嗎？
這則PO文引發熱議，1個多小時湧入1000多個讚、300多則貼文，遭點名的苗栗縣這家醫院則回應指出，醫院的防疫規定，住院與急診、門診陪病限1人，且需實名制登記，禁止探病，院方強調這些限制是不管哪個縣市都是如此，並沒有針對桃園人。
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