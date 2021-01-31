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竹市引進智慧交控系統 將遠端遙控號誌疏導車流

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
中華路監控實景。圖／新竹市政府提供
中華路監控實景。圖／新竹市政府提供

為改善交通，新竹市長林智堅今宣布，已向交通部申請5850萬元建置「新一代智慧交控中心」，除升級「智慧交控系統」，更在重要聯外幹道架設eTag、360度路況監視器擷取交通大數據，若遇上下班尖峰時間或雨天，系統透過連線獲知路況，中心人員就能藉此調控交通號誌，也能透過電子看板更新路況資訊，讓用路人盡快改道，全案預計3月底完工。

林智堅說，竹市現有交控中心是20年前建置，這次升級目的在取得更多交通大數據，過去市府已以經國橋為先導，導入智慧化交通控制系統，依據數據分析並調整號誌，減少用路人旅行時間，這次向中央爭取經費應用至市區聯外重要幹道，盼為交通疏導再增利器。

交通處長倪茂榮說，舊系統無法連線操控各個電子號誌，更無法整合各項資訊，導致無法即時疏導交通，新一代智慧交控系統在重要的聯外幹道設置eTag丶360度路況監控監視器，以蒐集車流路況資訊，透過大數據分析後，傳送到遠端號誌及交通看板，提供交通人員決策資訊，也供駕駛人參考，盼改變過去仰賴交警人員親自到場變更交通號誌、人為操作改變電子看板等。

期望透過大數據收集依不同天氣狀況、星期別、連續假期前後等屬性，歸納出各重要路段號誌時制計劃表，以利日後各種交通狀況適應性號誌計畫的基礎。

新一代智慧交控系統有三特點，首先智慧交控系統連線新竹縣政府、竹科管理局、高公局、公路總局等單位交通資訊，包括公車動態資訊、即時交通資訊、道路施工資訊整合，若有影響交通事件，如該地有道路施工等，將能透過系統提醒。

再者，系統也能監測下雨、上下班尖峰時間路況，以遠端調整交通號誌與交通看板，透過看板主動向民眾推播路況，如管制、事故、壅塞、施工、天候及車位等資訊；此外，系統因能掌握交通大數據，未來還能作為施政決策參考。

交通處說明，為接軌智慧化系統，市府在聯外重要道路如東大路、經國路、中華路、公道五路架設eTag，以搜集該路段路況資訊；設置360度路況監視器，以便交控人員判定道路塞車原因：也設置路況資訊看板計65座，為用路人即時推播路況。

經國路監控實景。圖／新竹市政府提供
經國路監控實景。圖／新竹市政府提供
林智堅訪視交控中心。圖／新竹市政府提供
林智堅訪視交控中心。圖／新竹市政府提供

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