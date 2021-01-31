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上山玩更安全 竹縣南清公路31K路段拓寬工程春節前完工
新竹縣五峰鄉對外主要聯絡道路縣道122線南清公路，31公里處路段過去因蜿蜒狹窄，會車不易，影響消防救災及交通安全，縣府去年斥資450萬元進行道路拓寬工程，近期加強趕工，預計在春節前可完工雙向通車，讓民眾前往山上風景區遊玩更安全。
縣府工務處表示，縣道122線五峰鄉段是通往觀霧國家森林遊樂區、清泉風景區、張學良故居、霞喀羅古道等風景區的必經道路，但31公里處路段蜿蜒狹窄，不僅影響消防救災，遊客開車經此路段時也常會車困難。
為改善交通安全，縣府斥資450萬元辦理改善工程，將原路寬從4至6公尺拓寬為8公尺，並施作長度106公尺、高度6公尺的擋土牆，目前工程進度已接近尾聲，正進行排水溝和擋土牆，後續將重新刨舖路面並請台電跟自來水配合遷移管線，預計在春節前可完工雙向通車。
工務處指出，縣道122線多個路段蜿蜒狹窄，縣府已逐年編列近千萬元針對瓶頸路段辦理改善，近2年已完成30.8公里處「道路拓寬及新建擋土牆」，以及38.6公里處「改善邊坡下滑及路面路基流失問題」等工程。
縣長楊文科表示，加上即將完工的31公里處路段，可提高縣道122線五峰鄉段車輛及行人的通行安全，也帶動地方發展，且適逢農曆年節將至，居民往返及遊客觀光的用路安全與旅遊品質將可獲得大幅改善。
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