過年新竹SOGO推好運抽抽樂 還可逛甲蟲生態展

歲末迎新，民眾紛紛開始採購年貨，新竹SOGO陪大家「FUN大價」，祭出金牛賀喜刷好康最高回饋8%，即日起至2月10日刷十大指定銀行信用卡滿額送SOGO電子抵用券；令首次於館內舉辦甲蟲生態展，初一起還有「錢進牛年 好運抽抽樂」等一連串活動陪民眾熱鬧過新年。

新竹SOGO指出，今年館內有八間餐廳推出圍爐宴，除了民眾最愛的火鍋外，還有日式、韓式、泰式等菜系；經典粵菜餐廳三合院及道地泰式料理NARA Thai今年都推出外帶年菜。

新竹SOGO今年與雕虫小技甲蟲自然教室合作，首度舉辦甲蟲生態展於3樓活動會館展出，展出的甲蟲包含台灣特有種「台灣深山鍬形蟲」、亞洲體型最大的「南洋大兜蟲」等20多種甲蟲。

展場也規畫生態介紹、標本展示等區域，業者還設計闖關活動，只要完成任務就可以獲得限量甲蟲明信片，1月31日、2月6日、2月7日下午4點半與5點半還有免費導覽。另外， 2月7日下午2點還有「永恆之美-甲蟲標本DIY」，大新竹地區的爸媽們千萬別錯過。

新竹SOGO指出，「錢進牛年 好運抽抽樂」活動即將在初一熱烈登場，購買金牛撲滿即可抽紅包試手氣，今年業者準備「Panasonic 65型六原色4k電視」、「Dyson三合一涼暖空氣清淨機」等精彩大獎，最高價值3萬9900元，限量300份。