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27年老茶葉竟有五韻味 許玉富分享儲存方法

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
許玉富家中有27年前買的一批台灣茶葉，經17年真空無氧發酵與9年的有氧發酵後，再泡出來的茶竟有「香甘甜潤涼」的一茶五韻味，讓他大感神奇。記者王駿杰／攝影
許玉富家中有27年前買的一批台灣茶葉，經17年真空無氧發酵與9年的有氧發酵後，再泡出來的茶竟有「香甘甜潤涼」的一茶五韻味，讓他大感神奇。記者王駿杰／攝影

藝術收藏家許玉富愛喝茶，家中有27年前買的一批台灣茶葉，經17年真空無氧發酵與9年的有氧發酵後，再泡出來的茶竟有「香甘甜潤涼」的一茶五韻味，讓他大感神奇，許玉富說，很多人家中都有久放的台灣茶葉，若發現千萬別急著丟棄，這很可能就是一茶五韻的台灣老茶極品。

許玉富27年前曾收藏一批台灣高山茶葉，之後轉入藝廊工作，茶葉就真空躺在家中17年，直到9年前才發現。許說，台灣人有豐富的喝茶文化，他最近在研究收藏27年的台灣茶葉，意外發現透過不同的儲存方法、設備、空間，泡出來的茶會有不同韻味，其中，他有一甕經17年無氧發酵、9年有氧發酵後的老茶，竟散發出一種類似薄荷的涼氣，也讓該茶葉有了香、甘、甜、潤、涼等五韻之味。

許玉富指出，這樣的台灣老茶可稱是茶中極品，他希望與雅士分享茶香，也希望分享老茶發酵方式，提醒民眾家中若有久放茶葉別丟棄，放久了就是香甘填潤涼的茶中極品。

許玉富家中有27年前買的一批台灣茶葉，經17年真空無氧發酵與9年的有氧發酵後，再泡出來的茶竟有「香甘甜潤涼」的一茶五韻味，讓他大感神奇。記者王駿杰／攝影
許玉富家中有27年前買的一批台灣茶葉，經17年真空無氧發酵與9年的有氧發酵後，再泡出來的茶竟有「香甘甜潤涼」的一茶五韻味，讓他大感神奇。記者王駿杰／攝影

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