防疫！新竹縣市區公車2月1日起 與雙鐵同步禁飲食

因應疫情持續升溫，交通部宣布2月1日起台鐵、高鐵等大眾運輸工具皆禁止飲食，新竹縣政府也同步宣布市區公車將配合中央政策實施禁止令，衛生局提醒，2月1日起禁止在台鐵、高鐵、竹縣市區公車上飲食，並依規定配戴口罩，經勸導不聽者最高可罰1萬5000元，請民眾配合防疫措施。

新竹縣政府近日已請台鐵、高鐵，加強站區內加強消毒，計程車業者也配合加強車輛消毒，市區公車業者除維持每日收班消毒外，也不定時增加車內消毒頻率。

交旅處表示，為加強大眾運輸防疫措施，交通部從2月1日起均禁止飲食；不過若因生理需求須喝水、服藥、 哺乳則可除外，但應於食用完畢後儘速佩戴口罩。上述範圍外的大眾運輸場域內若有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可於飲食期間暫時取下口罩。

另外，新竹縣市區公車也配合中央政策實施禁止令，依規定要求搭乘者及司機都應佩戴口罩，若經勸導不聽者可裁罰最高1萬5000元，請民眾配合。

衛生局也提醒民眾在使用大眾運輸工具後要加強自主消毒，讓大家都能安心搭乘大眾運輸。