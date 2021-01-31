1小步就可能危及植物物種消失 雪霸處籲登高山不走捷徑

登高山不要偏離步道走捷徑！雪霸國家公園管理處最近發出「有些雪，一踩就碎」警訊，提醒走捷徑可能因此危及到棲地已經「退無可退」的稀有植物南湖碎雪草，雪霸處根據委託的研究，南湖碎雪草有效族群僅剩17到580株，如果消失了，物種將不可逆。

政府山林開放政策，加上新冠疫情疫情影響，台灣高山湧現登山潮，雪霸處最近特別提醒山友上山不要走捷徑，指出雪山山頂及圈谷是南湖碎雪草的棲地，國際自然資源保育聯盟（IUCN）列為稀少級植物，根據雪霸處2018年委託屏東科技大學研究，以遺傳多樣性評估，南湖碎雪草的有效族群數量約17到580株。

雪霸處表示，南湖碎雪草是台灣特有種高山植物，也是少數存留的冰河孑遺植物，目前僅在南湖大山、奇萊北峰及雪山岩生環境才有分布，可以說是退無可退了，由於南湖碎雪草根部寄生在其它植物，半寄生的特性並不能任意傳播遷移，因此在雪山圈谷任意走動，或不小心偏離步道，一小步可能就會讓南湖碎雪草消失在地球。

走捷徑除了可能傷害南湖碎雪草，衝擊高山生態，也有破壞脆弱的地形地貌的危險，雪霸處副處長林文和說，山區上、下斜坡的步道採「之」字形設計，主要是減緩雨水沖刷，天然植被保護的坡面，不易形成逕流，水流不快，但步道因經常踩踏寸草不生，容易匯集雨水成逕流，若斜坡處直線下切，加快水流沖刷破壞地貌。