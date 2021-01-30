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元智大學「異域歲月工作坊」 體驗龍岡獨特文化

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
參加異域歲月工作坊不僅可以吃到異域美食，更能夠親自動手做出有自我風格的木瓜絲。圖／元智大學提供
參加異域歲月工作坊不僅可以吃到異域美食，更能夠親自動手做出有自我風格的木瓜絲。圖／元智大學提供

元智大學日前舉辦第三屆「異域歲月：青年田調人才培力工作坊」，三天二夜的活動，帶領學生深入龍岡區域，住在「龍岡清真寺」，拜訪穆斯林家庭，體驗與臺灣主流文化不同的料理與滇緬少數民族特色。

龍岡是中壢的軍事設施集中區，不僅許多軍事單位設於此，1950年代以來更有大量眷村設立，成為中壢除市區、內壢之外，另一個主要的人口聚集區，也是臺灣眷村密度最高的地方。龍岡近年以「米干節」打出名號，但民眾尚未普遍認識當地豐富而且值得發掘的地方特色，以及來自異域的動人故事，往往以一嚐米干湯頭的鮮美，做為瞭解當地文化的第一步，但你吃過大薄片、豌豆粉、破酥包等滇緬美食嗎？這些獨特料理撐起了當地的滇緬美食經濟。

元智大學通識教學部的桃園文化廊道USR計畫，在主任梁家祺帶領下，安排學員住宿龍岡清真寺宣禮樓，進行在地文化講座、文化料理體驗、分組田調觀察、簡報與書寫競賽等各種課程，這一屆還加入了提案教學，期許學員在進行田野調查訪談之後，能對該主題所理解的現況，進而提出改善或推廣的方案，活用所學到知識與技巧。

梁家祺表示，以夜宿龍岡清真寺的號召力非常強，並由熟悉在地文化的業師帶領學員探索龍岡地區，因而獲得校內學生熱烈響應。龍岡清真寺馬子誠董事長與根深企業集團王根深董事長，都對於元智大學為發掘與推廣異域文化舉辦工作坊的努力十分感動，希望如此具意義的活動能夠持續舉辦，在地的夥伴也將傾全力支持。

工作團隊與學員們一起在雲南文化公園體驗雲南打歌的歡樂氣氛。圖／元智大學提供
工作團隊與學員們一起在雲南文化公園體驗雲南打歌的歡樂氣氛。圖／元智大學提供

清真寺 元智

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