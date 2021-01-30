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六福村擬真偽出國搭機 打造機場大廳、機艙拍美照
因疫情持續，許多民眾無法搭機出國旅遊，六福村為了吸引民眾前來遊玩，竟想到在園區內打造機場大廳、機艙造景，還有空姐迎賓，希望讓民眾來樂園遊玩還能體驗偽出國，業者更限量推出每天前100名入園遊客能獲得紀念登機證，要搶攻春節出遊潮。
六福村專案主任王淑君表示，這次六福村是打造哈比航空主題，園區內的異國風情設施，從美洲到南太平洋、阿拉伯，讓遊客不用出國就能享受出國樂趣，從春節期間也特別開設環球美食市集，不論是韓式炸雞、南洋沙嗲、土耳其冰淇淋等，都能讓民眾一次就享用各國美食。
今年也是六福村首次舉辦世界表演嘉年華，總計有超過10組以上的國際級表演團隊，包含知名的世界手鼓打擊樂演奏家鄭安良所率領的鼓魯擊世界打擊樂團，以及來自哥倫比亞極具音樂性、戲劇性的騷莎森巴EL OCÉANO舞團，還有烏干達的燙腳舞、南美洲玻利維亞的安地斯樂團、非洲戰鼓團、當代偶戲劇團無獨有偶、埃及肚皮舞團、夢工廠美式踢踏舞團等。
業者表示，世界表演嘉年華是從即日起至3月14日，為了迎接春節出遊旅客，也推出春節優惠，2月1日官網開售，成人票每張499元，還可免費攜伴一名12歲以下兒童入園，等於買大送小，每天前100名購票入園遊客，則可獲得限量登機證，要讓遊客一天就能環遊世界。
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