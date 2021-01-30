快訊

「平鎮某醫院」是哪間？ 聯新國際醫院急發6點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六福村擬真偽出國搭機 打造機場大廳、機艙拍美照

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村打造機場大廳布景，希望吸引民眾能來園區偽出國旅行。圖／六福村提供
六福村打造機場大廳布景，希望吸引民眾能來園區偽出國旅行。圖／六福村提供

因疫情持續，許多民眾無法搭機出國旅遊，六福村為了吸引民眾前來遊玩，竟想到在園區內打造機場大廳、機艙造景，還有空姐迎賓，希望讓民眾來樂園遊玩還能體驗偽出國，業者更限量推出每天前100名入園遊客能獲得紀念登機證，要搶攻春節出遊潮。

六福村專案主任王淑君表示，這次六福村是打造哈比航空主題，園區內的異國風情設施，從美洲到南太平洋、阿拉伯，讓遊客不用出國就能享受出國樂趣，從春節期間也特別開設環球美食市集，不論是韓式炸雞、南洋沙嗲、土耳其冰淇淋等，都能讓民眾一次就享用各國美食。

今年也是六福村首次舉辦世界表演嘉年華，總計有超過10組以上的國際級表演團隊，包含知名的世界手鼓打擊樂演奏家鄭安良所率領的鼓魯擊世界打擊樂團，以及來自哥倫比亞極具音樂性、戲劇性的騷莎森巴EL OCÉANO舞團，還有烏干達的燙腳舞、南美洲玻利維亞的安地斯樂團、非洲戰鼓團、當代偶戲劇團無獨有偶、埃及肚皮舞團、夢工廠美式踢踏舞團等。

業者表示，世界表演嘉年華是從即日起至3月14日，為了迎接春節出遊旅客，也推出春節優惠，2月1日官網開售，成人票每張499元，還可免費攜伴一名12歲以下兒童入園，等於買大送小，每天前100名購票入園遊客，則可獲得限量登機證，要讓遊客一天就能環遊世界。

每天前100名購票入園遊客可以獲得紀念登機證，業者希望搶攻偽出國體驗民眾。圖／六福村提供
每天前100名購票入園遊客可以獲得紀念登機證，業者希望搶攻偽出國體驗民眾。圖／六福村提供
世界表演嘉年華即日起到3月14日，有超過10組國際級演出團隊。圖／六福村提供
世界表演嘉年華即日起到3月14日，有超過10組國際級演出團隊。圖／六福村提供
六福村打造機場大廳布景，希望吸引民眾能來園區偽出國旅行。圖／六福村提供
六福村打造機場大廳布景，希望吸引民眾能來園區偽出國旅行。圖／六福村提供

春節 舞團

延伸閱讀

茂谷柑紅了春節也近了 選購古坑茂谷柑正是時候

劍湖山春節寒假抽獎折扣多 玩到哪裡好康一路跟著走

2月10至16日 苗栗縣計程車春節收費按原收費加3成

春節蘿蔔糕當正餐吃 營養師：毋湯！血糖易飆升

相關新聞

影／桃機貨運量創新高 年關爆量 貨車大排長龍

年關將近，農曆春節的貨運量屢創新高，桃園機場貨運站外下午有大批貨車排隊等候進入倉儲載貨，長長的隊伍綿延超過500公尺，航...

六福村擬真偽出國搭機 打造機場大廳、機艙拍美照

因疫情持續，許多民眾無法搭機出國旅遊，六福村為了吸引民眾前來遊玩，竟想到在園區內打造機場大廳、機艙造景，還有空姐迎賓，希...

2月10至16日 苗栗縣計程車春節收費按原收費加3成

農曆春節將屆，苗栗縣政府與苗栗縣計程車客運商業同業公會協調，今年春節期間計程車運價調整方式比照去年收費標準，2月10日除...

搶救大潭藻礁全台動起來 保住為台灣發光發熱自然地景

環保團體為了搶救桃園大潭藻礁，正發起搶救藻礁公投，目前進行第2階段連署，台南社大已有近兩千人連署。發起人之一潘政忠表示，...

頭份市寒冬送暖 1060戶弱勢家庭受惠

苗栗縣頭份市公所農曆春節前結合各方各界愛心，今天上午在市公所前辦理寒冬送暖活動，發放愛心禮金及生活用品給市內的弱勢族群，...

隊員踩空慘摔判賠17萬元 桃園清潔大隊：尊重判決結果

桃園市環境清潔稽查大隊1名吳姓隊員執勤時，為拿垃圾車車頂空廚餘桶，不慎踩空重摔傷勢嚴重，地院認為吳與大隊都有責任，判桃市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。