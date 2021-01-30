2月10至16日 苗栗縣計程車春節收費按原收費加3成

農曆春節將屆，苗栗縣政府與苗栗縣計程車客運商業同業公會協調，今年春節期間計程車運價調整方式比照去年收費標準，2月10日除夕前一天零時起至16日大年初五24時，共7天調整運價，收費方式按原規定收費加收三成，2月17日零時起恢復原規定收費。

縣府工商發展處指出，春節期間計程車運輸量大，為讓乘車民眾了解春節期間加成收費規定，避免衍生乘車爭議，將請苗栗縣計程車客運商業同業公會及駕駛車業者多加宣導並張貼公告，也提醒民眾留意，確保計程車業者按規定收費，如遇計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話，新竹區監理所0800-231-035或苗栗縣政府服務專線1999，以維護自身乘車權益。