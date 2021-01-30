搶救大潭藻礁全台動起來 保住為台灣發光發熱自然地景

環保團體為了搶救桃園大潭藻礁，正發起搶救藻礁公投，目前進行第2階段連署，台南社大已有近兩千人連署。發起人之一潘政忠表示，根據研究，這裡具有世界自然遺產價值；藻類專家也發現，此處的造礁藻類有19種是世界新種，未來是為台灣發光發熱的自然地景與生態系。

台南社大從今年初起為珍愛藻礁的連署活動推動連署，累計到目前已近兩千人連署，各地環保團體也在推動中，希望2月28日前能達到38萬人連署的門檻。

潘政忠說近1個月來巡迴到各地推動連署，發現許多人仍不知道藻礁，他說，桃園海岸有27公里藻礁，而且在退潮時，現場就能看到正在成長的藻礁，在世界上相當珍貴少見。

他說，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫，率團隊到此研究調查，就認為具有世界自然遺產價值，而這裡也有一級保育類的動物柴山多杯孔珊瑚。潘政忠表示，桃園是工業汙染大縣，經過數十年汙染後，專家到這裡來研究螃蟹，竟然發現到這裡的螃蟹數量跟種類，都還遠比墾丁多。

到大潭看到的紫紅色藻類為殼狀珊瑚藻，是植物造礁，每20年才累積出1公分；藻類專家東海大學副教授劉少倫，發現這裡有24種會造礁的藻類，其中有19種是世界新種，而且還有好幾種是世界新屬，桃園藻礁將來會是替台灣發光發熱的自然地景和生態系。

潘文政表示，這裡也是世界瀕危物種鎚頭鯊（紅肉丫髻鮫）的的育幼場，而台灣白海豚全世界剩不到50隻，也會來此覓食，因此是台灣非常重要的海洋資產。但政府卻要在這裡蓋第三天然氣接收站，目前工程進行中，將會破壞藻礁超過300公頃，因此環保團體正在打行政訴訟，卻也擔憂訴訟贏了，可能已經做好，因此發起公投，希望讓它成案，由全民來決定是否在此蓋接收站，或是把珍貴資產留給下一代。