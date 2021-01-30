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頭份市寒冬送暖 1060戶弱勢家庭受惠
苗栗縣頭份市公所農曆春節前結合各方各界愛心，今天上午在市公所前辦理寒冬送暖活動，發放愛心禮金及生活用品給市內的弱勢族群，共1060戶受惠，希望讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，歡喜迎接新年；市公所上午同時請衛生所派員到場為民眾進行免費X光篩檢及施打公費流感疫苗，活動中還表揚捐助的善心企業及單位。
今天發放禮金的對象包括市內的低收、中低收入戶及中低收入老人、獨居老人、特殊境遇家庭、兒少生活扶助及急難救助家庭；頭份市長羅雪珠表示，因應疫情市公所取消原本安排的表演節目、義剪、視障按摩、春聯揮毫及氣球展示等活動，並將部分發放窗口改至戶外，實施量額溫、噴酒精、戴口罩及實名制等防疫措施，希望照顧弱勢家庭也要做好防疫。
羅雪珠強調，社會福利是推動市政重要一環，市公所2020年起實施新生兒補助金鼓勵生育，今年推行幸福早餐計畫照顧弱勢學生，使學生能吃飽並有足夠營養及體力到學校上課；未來頭份市會持續推動老人、婦幼及兒少等各項社福計畫，要讓頭份市成為最幸福宜居的城市。
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