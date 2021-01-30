隊員踩空慘摔判賠17萬元 桃園清潔大隊：尊重判決結果

桃園市環境清潔稽查大隊1名吳姓隊員執勤時，為拿垃圾車車頂空廚餘桶，不慎踩空重摔傷勢嚴重，地院認為吳與大隊都有責任，判桃市府賠償吳17萬7600元，此案凸顯清潔隊員職災風險，大隊今回應尊重判決結果，已全面加強垃圾車車後踏板防滑，並要求隊員執勤注意安全，也將與民間合作替3千名清潔隊員投保意外險，減少勞資爭議。

該名吳姓隊員2017年1月擔任桃園市清潔隊員，負責龍潭地區垃圾清運工作，未料2018年11月27日執勤時，因未於車輛完全煞停時，即放開車旁扶手，踩立於下方廚餘桶欲拿取上方廚餘桶更換，才剛拿完桶子，就因未站穩且踏板濕滑，吳員摔落車下。

大隊長羅文林說，吳姓隊員發生職災案件後，經緊急送醫並進行手術，主要針對肩、胸患部治療，在吳的醫療期間，大隊共核予75日公傷假，都有給薪給獎金供其療養，不讓吳的權益受損。

由於雙方訴訟案件癥結點在必要醫療費用的認定，羅文林說，依勞基法規定，勞方發生職災時雇主應給付「必要之醫療費用」。吳使用健保未給付的高張力鉚釘及相關醫療器材，大隊當時委託第三方醫療單位協助研議也無法舉證使用高張力鉚釘的必要性，吳提訴訟向大隊求償醫療費用14萬元及看護費與精神撫慰金12萬多元，共約26萬元。

此案經法院審理，認為吳使用健保未給付的高張力鉚釘及相關醫療器材有助術後復原療養等原因，應屬雇主須給付費用，另因職災案肇因勞資各自有責，依醫療、精神撫慰及職災補償等，桃園地方法院共判清潔隊應賠償吳17萬7600元，羅文林說，大隊尊重判決結果，吳員目前也已回來上班。

由於吳姓隊員執勤時踩空受傷，羅文林也說，大隊已全面將車後踏板強化防滑塗材，並請隊員出車前加強檢視，由於車旁有扶手，也教育訓練提醒隊員在車輛行進間注意安全，不應放開扶手動作。

為使清潔隊員發生職災案件時更具保障，桃園市環保局最近也與同濟會環保人員關懷協會洽談合作，將比照警友會模式，擬定專案針對桃園市的清潔人員與稽查人員投保意外險，約有3千人，若發生職災可使用效果更好的醫療器材與完整醫療給付，給第一線人員多一點保障，預計1、2個月內完成。