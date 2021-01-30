工廠遭誤植為反萊豬連署站　老闆喊冤：不想捲入政治

國民黨反萊豬連署如火如荼進行中，桃園市大溪區卻有1名鋁門窗工廠老闆黃先生投訴，自家工廠地址遭國民黨官方APP盜用為反萊豬連署站，使工廠近日有民眾詢問連署，甚至有警察登門關切，讓他不堪其擾，喊冤「不想捲入政治紛爭」、「只想單純做生意」。對此，國民黨桃園市黨部表示誤植的連署站標示今天下午將全部撤下。

黃先生說，十多天前開始有民眾跑來工廠裡說要連署，因年關將至工作忙碌不疑有他，沒想到近日又有朋友電話詢問，甚至有警察到場訪視關心站點安全，鄉下地方最怕警察登門造訪，擔心被左鄰右舍誤以為做壞事投以異樣眼光，也怕捲入政治紛爭，影響生意，引起不必要爭端。

國民黨桃園市黨部表示，該民眾當時是經黃國園黨部志工詢問後同意設立。黃先生卻表示，女兒上國民黨官方APP查看後，發現自家工廠連署站標示下方申請人為平時生意上多有往來擔任材料行業務的李姓男子。他說，只記得李男曾詢問他是否有意願設連署站，當時他未同意，沒想到李男卻自行為工廠申請設點，昨天李男已電話致歉，並協助向桃園黨部要求撤下連署站標示。

國民黨桃園市黨部強調，連署應該是民眾自發的行動，既然民眾反映設連署站造成困擾，黨部也將配合將網上連署站點標示全部撤下，包括國民黨全球資訊網、反萊豬官網上的連署站標示目前已撤下，而國民黨官方手機APP上的標示也預計今下午撤下。