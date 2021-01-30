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影／苗30線聯大路改善工程動土 交通、教育部長連袂參加
苗30線（苗栗市聯大路）整體改善工程上午動土，苗栗縣長徐耀昌、交通部長林佳龍、教育部長潘文忠及地方各界代表共同持鏟動土，預計明年6月完工；聯大路2010年開通到2018年統計車禍發生多達161件，行政院去年核定補助約2.12億元進行整體改善工程，將針對上、下坡危險路段重新配置車道、坡度改善並調整線形，教育部並補助辦理沿線光纖網路改善及超速示警工程，將一併施工。
苗栗縣政府工務處簡報指出，聯大路全長2.63公里，原有2公尺寬的機車道將增為3.5公尺寬的混合車道，並加大外側路肩至1公尺，可提供偏離車道的機慢車有更大的緩衝空間，這次工程改善聯大路線形、坡度及照明、警示標誌等，接近省道台13線路口的S型反向曲線規畫，將現有2個連續轉彎修正為1個緩彎，此外台13線機車兩段式左轉往八甲校區的待轉儲車空間將加大到長16公尺、寬6公尺，以提升道路整體服務品質。
工務處強調，工程完工後可提高國立聯合大學二坪山和八甲2處校區間的行車安全及舒適環境，道路改善後並可配合增設測速照相器及限速標誌等交通管理措施，以降低車禍發生率；道路改善後可完善苗栗市與聯大八甲校區的交通路網，建構苗栗生活圈大眾運輸站場的絡道系統。
聯大八甲校區啟用後有近6000名師生在此校區上課，聯大路連接新、舊校區，是7000多名師生重要的交通軸線及必經之路；潘文忠表示，教育部共核定2255萬元改善聯大校園安全設備、通訊管路及監視器、照明等設施，也是教育部成立以來破天荒第一次以工程款協助道路工程。
徐耀昌感謝交通部、公路總局支持協助，也期勉聯大路改善工程如同去年底北橫公路工程一樣再獲公共工程金質獎肯定。
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