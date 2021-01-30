影／苗30線聯大路改善工程動土 交通、教育部長連袂參加

苗30線（苗栗市聯大路）整體改善工程上午動土，苗栗縣長徐耀昌、交通部長林佳龍、教育部長潘文忠及地方各界代表共同持鏟動土，預計明年6月完工；聯大路2010年開通到2018年統計車禍發生多達161件，行政院去年核定補助約2.12億元進行整體改善工程，將針對上、下坡危險路段重新配置車道、坡度改善並調整線形，教育部並補助辦理沿線光纖網路改善及超速示警工程，將一併施工。

苗栗縣政府工務處簡報指出，聯大路全長2.63公里，原有2公尺寬的機車道將增為3.5公尺寬的混合車道，並加大外側路肩至1公尺，可提供偏離車道的機慢車有更大的緩衝空間，這次工程改善聯大路線形、坡度及照明、警示標誌等，接近省道台13線路口的S型反向曲線規畫，將現有2個連續轉彎修正為1個緩彎，此外台13線機車兩段式左轉往八甲校區的待轉儲車空間將加大到長16公尺、寬6公尺，以提升道路整體服務品質。

工務處強調，工程完工後可提高國立聯合大學二坪山和八甲2處校區間的行車安全及舒適環境，道路改善後並可配合增設測速照相器及限速標誌等交通管理措施，以降低車禍發生率；道路改善後可完善苗栗市與聯大八甲校區的交通路網，建構苗栗生活圈大眾運輸站場的絡道系統。

聯大八甲校區啟用後有近6000名師生在此校區上課，聯大路連接新、舊校區，是7000多名師生重要的交通軸線及必經之路；潘文忠表示，教育部共核定2255萬元改善聯大校園安全設備、通訊管路及監視器、照明等設施，也是教育部成立以來破天荒第一次以工程款協助道路工程。