苗市聯大路9年161起車禍 改善工程111年6月完工

國立聯合大學旁全長2.63公里聯大路是校園周邊重要道路，但民國99年通車到107年，共發生161起交通事故，苗栗縣政府向中央政府爭取經費改善，今天動工，預計111年6月完工。

交通部長林佳龍、教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌、中國國民黨籍立法委員徐志榮與苗栗縣議會議長鍾東錦等出席「苗30線（聯大路）整體改善工程計畫」動土典禮。

徐耀昌表示，行政院長蘇貞昌108年11月視察苗栗交通建設，考量苗栗財政及交通安全等，裁示全額補助聯大路整體改善工程，免除地方配合款，並由交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，核定補助新台幣2億1250萬元。

林佳龍說，徐耀昌向交通部爭取多項道路建設，中央都支持，除聯大路，還有五楊高架延伸到頭份案，可望紓解新竹湖口地區壅塞情況。

此外，他說，海線鐵路苗栗竹南到台中烏日地區雙軌工程計畫也著手可行性研究，相信透過便利交通，可望進一步帶動觀光產業。

潘文忠表示，這是他上任以來首次參加縣市政府道路動土典禮，教育部更是首次加入地方道路工程計畫，為聯大7000餘名師生行方便及交通安全，希望工程單位盡快完成道路改善。

據苗栗縣政府工務處提供新聞資料，聯大路發生多起事故，皆因坡度陡、彎道多與視野不佳，改善工程將把原本雙向2公尺寬機車道，增加到3.5公尺混合車道，加大外路肩到1公尺，提供偏離車道慢機車輛有更大緩衝空間，改進聯大路線形、陡坡、照明和警示標誌等。

工務處說，聯大路連接到台13線路口部分，將現有2個連續彎修為1個緩彎，台13線二段式左轉上行到八甲校區待轉空間加大到長16公尺、寬6公尺，提升機車族安全，降低事故發生率。