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北榮桃園分院與全聯物資銀行攜手 供弱勢住民照護用品

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
全聯慶祥慈善事業基金會昨天捐贈紙尿褲、看護墊、替換式紙尿片、濕紙巾等物品給台北榮總桃園分院，讓院方能及時提供弱勢住民照護相關用品。圖／台北榮總桃園分院提供
全聯慶祥慈善事業基金會昨天捐贈紙尿褲、看護墊、替換式紙尿片、濕紙巾等物品給台北榮總桃園分院，讓院方能及時提供弱勢住民照護相關用品。圖／台北榮總桃園分院提供

年初國內新冠肺炎疫情突然升溫，尤其以桃園情勢最為險峻，全聯慶祥慈善事業基金會昨天捐贈紙尿褲、看護墊、替換式紙尿片、濕紙巾等物品給臺北榮總桃園分院，讓醫護在發現無力負擔照護相關用品的弱勢住院民眾時，能給予及時的幫助。

財團法人全聯慶祥慈善事業基金會，秉持著取之於社會、用之於社會的精神，協助經濟弱勢族群減輕生活負擔，並與醫院攜手共同建構醫療救助網絡，特地在全台各地醫院設立「醫護物資」實物捐贈計畫。

該基金會昨天捐贈給台北榮總桃園分院成人紙尿褲50箱、看護墊30箱、替換式紙尿片55箱，以及濕紙巾30箱，給予無力負擔照護相關用品的弱勢住院民眾實質的幫助。

109年度台北榮總桃園分院實際受益的弱勢民眾高達1068人次，確實且有效解決弱勢民眾在住院治療時，無力支付醫療照護用品的問題，更提升醫療照護品質。

台北榮總桃園分院表示，基於良好的合作經驗，該院社工室延續去年度與全聯物資銀行合作模式，今年度再次受捐贈共165箱，市價約20萬的醫護物資，預期能實際受益仍超過1000人次，建立友善的醫療照護環境。

全聯慶祥慈善事業基金會昨天捐贈紙尿褲、看護墊、替換式紙尿片、濕紙巾等物品給台北榮總桃園分院，讓院方能及時提供弱勢住民照護相關用品。圖／台北榮總桃園分院提供
全聯慶祥慈善事業基金會昨天捐贈紙尿褲、看護墊、替換式紙尿片、濕紙巾等物品給台北榮總桃園分院，讓院方能及時提供弱勢住民照護相關用品。圖／台北榮總桃園分院提供

榮總 看護 新冠肺炎

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