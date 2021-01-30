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竹市府補助昌益國際研發太陽能冰箱 延長疫苗保溫時間

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府透過SBIR計畫補助昌益國際研發太陽能電控發電，可在無電源情形下延長疫苗保溫時間。圖／市府提供
新竹市政府透過SBIR計畫補助昌益國際研發太陽能電控發電，可在無電源情形下延長疫苗保溫時間。圖／市府提供

疫苗能挽救生命及預防疾病，但運送保溫卻是挑戰，新竹市政府透過地方型創新研發補助（SBIR），補助昌益國際研發太陽能電控發電，打破目前只依靠傳統電力的疫苗冰箱規格，可以延長疫苗保溫時間。

市府產業發展處張力可處長表示，昌益國際獲SBIR補助88萬元，加入新型態太陽能電控開發系統，在無電源的情形下，可依靠太陽能製冰來維持延長疫苗恆溫2~8度的低溫及保存時間。

位於清華大學創新育成中心的昌益國際負責人連家學說，他與朋友合作開發太陽能疫苗冷鏈冰箱，改良傳統疫苗冰箱的發電方式，由太陽能電控發電，可延長疫苗保溫時間為8-10天，適合缺電或部分偏遠地區，對疫苗保存與運送具有實質效益。

昌益國際經理鄭黎昇說，過去主要開發電子科技核心技術、單晶片韌體及監控軟體研發等，許多測試軟件及人力資源必須靠廠商自行解決，透過SBIR計畫補足研發資金，使得太陽能疫苗冷鏈冰箱順利進行，結合AI保冷預警、運用2G建構物聯網及收集雲端大數據運算功能，讓疫苗運送過程都有數據可以收集及分析。

市府產發處指出，目前產品進入量產階段，完成疫苗冷鏈應用外，技術也將擴散於其他需要在斷電時仍可保溫、保冷的產品裝置，期許創新的資源鏈結能有效帶動產業發展，提升產業能量。

新竹市政府透過SBIR計畫補助昌益國際研發太陽能電控發電，可在無電源情形下延長疫苗保溫時間。圖／市府提供
新竹市政府透過SBIR計畫補助昌益國際研發太陽能電控發電，可在無電源情形下延長疫苗保溫時間。圖／市府提供

疫苗 冰箱 新竹

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