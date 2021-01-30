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大湳市場買氣受衝擊未恢復 鄭文燦：1、2月攤租減半

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
部桃爆發群聚感染，累計15人確診，日前案889、案890有不少足跡位於桃園市八德區，其中大湳市場更曾到過2次，重重影響攤商的買氣，桃園市長鄭文燦今天特地到場採買。記者陳夢茹／攝影
部桃爆發群聚感染，累計15人確診，日前案889、案890有不少足跡位於桃園市八德區，其中大湳市場更曾到過2次，重重影響攤商的買氣，桃園市長鄭文燦今天特地到場採買。記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，累計15人確診，日前案889、案890有不少足跡位於桃園市八德區，其中大湳市場更曾到過2次，重重影響攤商的買氣，桃園市長鄭文燦今天特地到場採買，喊出公有零售市場攤租，1、2月減半，以此鼓勵攤商。

鄭文燦今天親自到大湳市場購買食材，包括很多蔬菜、南北乾貨，甚至豬肉也是來自大湳市場的名攤，他表示，桃園的傳統市場，如南門市場、大湳市場，都因有確診者足跡，買氣受到影響。

家住附近的黃姓市民說，他常常到大湳市場購買蔬菜、水果，市場裡也有很多好吃的小吃店，這次疫情爆發，從今天市場的人潮中能看出，明顯人還是沒這麼多，不過市場已經有大消毒，不會擔心會有問題，還是會常常來買。

鄭文燦強調，現在傳統市場防疫做得很落實，戴口罩、消毒、禁止試吃，更直呼，「防疫安全做得好，安全採購沒煩惱」，請民眾安心到市場來購買生鮮蔬果。

鄭文燦指出，由於年節將近，傳統市場買氣受衝擊，為此決議公有零售市場攤租，1、2月都減半，希望能讓攤商能夠好好做生意、過好年。

部桃爆發群聚感染，累計15人確診，日前案889、案890有不少足跡位於桃園市八德區，其中大湳市場更曾到過2次，重重影響攤商的買氣，桃園市長鄭文燦今天特地到場採買。記者陳夢茹／攝影
部桃爆發群聚感染，累計15人確診，日前案889、案890有不少足跡位於桃園市八德區，其中大湳市場更曾到過2次，重重影響攤商的買氣，桃園市長鄭文燦今天特地到場採買。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦 傳統市場 生鮮

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