桃園停車費溢繳865萬元 交通局首創停車單通知退費

不少民眾重複繳納停車費，各縣市累計溢繳停車費都很可觀，光桃園市就有22萬筆停車單溢繳，金額高達865萬元，由於過往交通局是以民眾溢繳金額超過100元，才會主動以信件通知，耗費不少行政資源。市府交通局決定，2月起將率全國之先，在停車繳費單上主動列印「本車溢繳請翻背面退費」等溢繳停車費字樣，通知民眾申請退費。

市府交通局停車管理工程科指出，常有車主疏忽已申請代扣繳在先，又持停車單繳費，或忘了已經繳費又至超商列印補單繳費，經交通局最新統計，桃園市迄今有22萬筆停車單溢繳，溢繳金額高達約865萬元。

市府交通局長劉慶豐說，考量郵寄成本，以往民眾溢繳金額超過100元，交通局才會主動以信件通知車主退費，每年通知溢繳停車費車主約2800件，耗費郵資1萬7千多元，為了提升通知效能，交通局將停管收費資訊系統與路邊開單PDA連線，提早通知。

劉說明，當有溢繳停車費紀錄車輛於路邊停車時，路邊開單PDA即可主動比對繳費資料，於列印停車繳費單時，就能同步列印「本車溢繳請翻背面退費」訊息，只要車主看到擋風玻璃夾的停車單就可得知溢繳訊息，翻至背面掃描QRcode查詢溢繳費用。

交通局指出，申請溢繳停車費退費須檢具汽車行車執照、身分證影本並填寫領據至桃園市政府1樓路邊停車服務中心或至9處委外開單場服務處辦理，也可以至桃園市政府交通局網站下載領據填寫後參考填寫範例，檢附相關資料向交通局申請匯款退費。

由於超商代收項目繁多，交通局也強調，超商店員無法判斷停車單是否已繳納，溢收停車費衍生退費也浪費行政資源，呼籲民眾多利用行動支付繳費，以避免溢繳，若有溢繳可至桃園市政府交通局網站或掃描停車單背面QRcode查詢相關紀錄申請退費。