台中iBike倍增計畫 首月增設91站進度超前

推動綠色交通、減少私人運具使用，台中市2014年起建置公共自行系統（iBike），至今騎乘人次累計超過4100萬人、減碳量達8836噸；去年底更開始推動「iBike倍增計畫」，除在3年內增設1000處租賃站，原有設備也將全面升級。

台中市交通局長葉昭甫表示，倍增計畫推行首月即完成91站建置，設站進度超前，未來將持續打造台中為低碳城市，完善綠色轉乘環境。

「iBike倍增計畫」初期優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等地點規劃設站，首波先在捷運綠線車站增設，提升民眾未來轉乘大眾運輸的便利性，並陸續開放使用，目標於3年內增設1000處iBike2.0租賃站；執行首月即新設91站，使全市租賃總數達420站，整體設站進度較預期快，市府未來將持續佈點，讓民眾借、還車更方便。

葉昭甫表示，原先的iBike1.0相關設備若已陸續達使用年限，均會將系統升級為「YouBike2.0」，升級的系統採車上機設計並增加多元支付方式，民眾透過手機掃碼即可借車，且輕樁式的iBike2.0啟用速度較快、設站彈性也較大，讓站點可佈設更廣、更密集；系統升級過渡期將以既有1.0租賃站搭配增設2.0車柱等配套措施，降低過渡期影響。

交通局表示，保障市民騎乘安全，市府為使用者、第三人分別辦理公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」。「傷害保險」部分，使用者於騎乘前至iBike官網、APP或租賃站主機登錄個人身分認證資料即完成免費投保程序，騎乘時若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障（未滿15歲依法僅給付失能保險金、喪葬保險金）因傷住院醫療保險每日1000元。