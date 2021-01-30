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台灣漆藝大師彭坤炎獲盛讚 竹縣長楊文科稱其台灣之光
被譽為台灣漆藝第一人的彭坤炎，作品多次獲得日本漆藝各項大賞，去年他的作品更獲選日本明治神宮「鎮座百年」奉納漆器，新竹縣長楊文科25日前往參訪彭坤炎位在北埔鄉的堆漆創作工作室，讓人盛讚彭坤炎不僅是新竹之寶，也是台灣之光。
彭坤炎致力於技法傳承、推廣與教學，從事漆藝工作數十年，其獨創堆漆技法，將堆漆由「工藝」提升至「純藝術」的地位，以傳統的漆藝為基礎吸取現代雕塑思維，質感細密、溫潤高雅而備受藝壇及社會重視，同時他也是國立台灣工藝研究發展中心2012年授證的第5屆「台灣工藝之家」。
縣長楊文科表示，彭坤炎大師是台灣漆藝界的大老，他的作品在日本眾多好手競爭之下，仍能取得多次漆藝大賞肯定，特別是去年他的漆藝作品「包容」獲選為日本明治神宮2020「鎮座百年」奉納漆器，可說是台灣之光。
彭坤炎自己則指出，他在新竹靠海的南寮地區出生，後來才搬來北埔，因此創作主題有不少是與大海有關，例如「潮音」、「濤」等等，都是他在日本獲得大賞的作品，他以堆漆的原創技法創作，且他的創作技法目前被登錄為無形文化資產技術保存者，因此有責任傳承這項工藝。
文化局長李安妤則說，彭坤炎的漆器創作不僅是新竹之寶，也是我們台灣之寶，更是世界級大師，希望透過參訪活動，能讓更多民眾知道新竹縣有如此頂尖的漆器創作者和作品，歡迎各界預約來參觀工藝之家彭坤炎老師的作品。
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