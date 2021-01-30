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新竹縣農曆年前啟用2座立體停車場 下月3日落成竣工

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東信義停車場融入客家民居屋脊的意象，營造水與綠的概念，為一棟5層樓建築。圖／縣府提供
竹東信義停車場融入客家民居屋脊的意象，營造水與綠的概念，為一棟5層樓建築。圖／縣府提供

新竹縣投入超過23億元，興建6座立體停車場都即將陸續完工，將能解決長期停車空間不足的問題，其中竹北的停13停車場及竹東信義停車場更將在2月3日同天舉辦竣工典禮，交旅處長游志祥就說，縣府將持續向中央爭取前瞻預算，提供民眾更多停車空間。

縣長楊文科表示，為滿足民眾停車需求，縣府與公所在轉乘量大、觀光遊憩及商業活絡區域週邊，規畫立體停車場以滿足停車需求，目的是能解決市區停車空間不足及減少周邊交通壅塞、違規停車問題。

新建的6座立體停車場分別有3座是地上、3座地下設計，其中竹北停13停車場及竹東信義停車場進度最快，將在下周2月3日同天竣工，搶在農曆年前投入使用服務民眾，其餘則還有竹北停6停車場、竹東交通轉運站地下停車場、仁愛停車場，以及寶山國中地下停車場在興建當中。

竹北停13停車場鄰近竹北天后宮及公有市場，過去原本是一處提供94個汽車位的平面停車場，改建為地上3層停車場，將提供223個汽車位及126個機車位，並導入智慧化停車系統，共投入1.6億元經費。

竹東信義停車場則是竹東鎮上首座立體停車場，緊鄰中央市場及客家戲曲公園，為地上5層樓建築，能提供139個汽車位，是過去平面停車場容量的3倍，工程經費共花費1.5億元。

交旅處長游志祥就表示，在竹北市公所及竹東鎮公所的協助下，2座停車場能在年前順利完工，未來縣府也持續與公所攜手合作，積極向中央爭取前瞻，提供民眾智慧化和舒適便利的停車環境。

竹北停13停車場改建為地上3層，也預留未來加蓋成5層的加蓋計畫。圖／縣府提供
竹北停13停車場改建為地上3層，也預留未來加蓋成5層的加蓋計畫。圖／縣府提供

停車場 新竹 楊文科

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