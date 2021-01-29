影／桃機貨運量創新高 年關爆量 貨車大排長龍

年關將近，農曆春節的貨運量屢創新高，桃園機場貨運站外下午有大批貨車排隊等候進入倉儲載貨，長長的隊伍綿延超過500公尺，航警局加派警力在路口指揮交通並維持入場秩序，根據桃園機場公司的統計，去年桃機貨量高達234萬2715噸，較前年成長7.35%，創下桃機成立以來的歷史新高，今年一月的貨運量成長更多，可能比去年12月更高。

全球航空業受新冠肺炎疫情的影響，各國都採取鎖國策略自保，旅客出入境都受到檢疫隔離的嚴格規定，導致客運市場嚴重衰退，但貨運市場仍暢旺，根據桃園機場公司客運量統計資料顯示，桃園機場去年旅客總人數只有約七百三十五萬人次，跟前年創新高的四千八百六十萬人次相比，旅客足足少了四千多萬。但是貨運卻異軍突起，依據ACI統計2020上半年數據，桃園機場排名第9，但是全年排名預估可再提升，相比亞洲鄰近東京成田、新加坡樟宜及香港機場的貨運量都是衰退，桃機更是顯得一枝獨秀，。

今天下午3點後，有連續8架貨機抵達桃園機場，貨運站外等候進站的卡車在最外側的道路排隊，現場工作人員說，每個月的最後一個禮拜五通常是月底關帳的日子，所以貨運量會比平常多，今天又剛好是過年前大進貨，空運旺季加上空運量成長的關係，所以貨量比平常「多了很多」。

華儲表示，本週起進入農曆年前進出口旺季，由於近來台灣出口暢旺，加上急貨海轉空運效應，週五又一向是一週進倉最高峰，因此今日大量進倉。華儲除配合加強防疫措施，嚴格落實進倉人員體溫量測外，已加派人力加速貨物作業流程，並協請航警維持秩序，確保農曆年前傳統旺季各項進出轉口作業順暢。