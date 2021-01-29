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影／桃機貨運量創新高 年關爆量 貨車大排長龍

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，航警從下午一直到傍晚都在現場指揮交通維持秩序。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，航警從下午一直到傍晚都在現場指揮交通維持秩序。記者鄭超文／攝影

年關將近，農曆春節的貨運量屢創新高，桃園機場貨運站外下午有大批貨車排隊等候進入倉儲載貨，長長的隊伍綿延超過500公尺，航警局加派警力在路口指揮交通並維持入場秩序，根據桃園機場公司的統計，去年桃機貨量高達234萬2715噸，較前年成長7.35%，創下桃機成立以來的歷史新高，今年一月的貨運量成長更多，可能比去年12月更高。

全球航空業受新冠肺炎疫情的影響，各國都採取鎖國策略自保，旅客出入境都受到檢疫隔離的嚴格規定，導致客運市場嚴重衰退，但貨運市場仍暢旺，根據桃園機場公司客運量統計資料顯示，桃園機場去年旅客總人數只有約七百三十五萬人次，跟前年創新高的四千八百六十萬人次相比，旅客足足少了四千多萬。但是貨運卻異軍突起，依據ACI統計2020上半年數據，桃園機場排名第9，但是全年排名預估可再提升，相比亞洲鄰近東京成田、新加坡樟宜及香港機場的貨運量都是衰退，桃機更是顯得一枝獨秀，。

今天下午3點後，有連續8架貨機抵達桃園機場，貨運站外等候進站的卡車在最外側的道路排隊，現場工作人員說，每個月的最後一個禮拜五通常是月底關帳的日子，所以貨運量會比平常多，今天又剛好是過年前大進貨，空運旺季加上空運量成長的關係，所以貨量比平常「多了很多」。

華儲表示，本週起進入農曆年前進出口旺季，由於近來台灣出口暢旺，加上急貨海轉空運效應，週五又一向是一週進倉最高峰，因此今日大量進倉。華儲除配合加強防疫措施，嚴格落實進倉人員體溫量測外，已加派人力加速貨物作業流程，並協請航警維持秩序，確保農曆年前傳統旺季各項進出轉口作業順暢。

桃機公司物業開發處表示，台灣在東亞的位置得天獨厚，航線綿密，運能充足。而且在新冠肺炎期間，台灣防疫卓著，維持航空運能（機組人員正常簽派）。當疫情衝擊客機腹艙運能，台灣貨機隊正好吸收運量，雖然目前貨物安檢及通關作業效率有改善空間，而且航空貨運站的資訊、科技及自動化程度均有待優化，但是桃園機場應積極利用疫情期間改善劣勢，積極推動海空聯運 、 跨境電商中轉 、 MCC 、Shipper Load等物流模式，吸引貨物來台（桃園機場）轉運。未來將配合新貨運園區與新自由港區規劃，優化空運作業流程、提升安檢及通關效率，導入智慧科技，促使桃園機場航空貨運產業升級。

桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，航警從下午一直到傍晚都在現場指揮交通維持秩序。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，航警從下午一直到傍晚都在現場指揮交通維持秩序。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在華儲外等候排隊入場，航警也在現場指揮交通。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在華儲外等候排隊入場，航警也在現場指揮交通。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在華儲外等候排隊入場。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在華儲外等候排隊入場。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，長長的隊伍佔據了最外側的道路。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，長長的隊伍佔據了最外側的道路。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，長長的隊伍佔據了最外側的道路。記者鄭超文／攝影
桃園機場去年貨運量創新高，今年一月正逢年關將近，下午大批貨車在貨運站外等候排隊入場，長長的隊伍佔據了最外側的道路。記者鄭超文／攝影

桃園機場 桃機 新冠肺炎

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