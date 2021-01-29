全世界僅苗栗、新竹還有 珍稀特有種南庄橙今天回家了
林務局今天在苗栗縣南庄鄉加里山大坪林道登山口舉辦「南庄橙回家」活動，攜手賽夏族人種下以南庄為名，如今在野外已瀕臨滅絕的台灣特有種植物「南庄橙」，宣示將南庄橙帶回原生地，盼復育台灣淺山森林生態，更促進山村綠色經濟發展。
林務局長林華慶上午在各界的見證下，致贈30株南庄橙苗木給南庄鄉賽夏族代表，讓傳統民族植物得以重回部落，這次活動也為保育珍稀物種種源、台灣原生植物復育與產業應用開啟新的里程碑。
林務局指出，南庄橙學名Citrus taiwanica Tanaka & Shimada，是台灣特有種芸香科柑橘屬植物，最早文獻記載是在1926年由日籍植物學家在苗栗縣南庄鄉紅毛舘，也就是現在南庄蓬萊村地區發現，發表命名為南庄橙，但隨淺山森林的開發利用，南庄橙已幾乎在發現地絕跡，珍稀程度被國際自然保育聯盟IUCN列入紅色名錄，屬極度瀕危的CR等級物種，因此復育南庄橙具有保育珍稀種源、恢復原生森林生物多樣性等重要意義。
賽夏族長老根誌優指出，賽夏族將南庄橙稱為「嘎達釉」，自古以來都是賽夏族重要的生活必備植物，可當零食，也應用於醫療與祭典，但他已40多年未再見過，記得小時候只要感冒生病，長輩就會取乾燥的南庄橙研磨成粉讓他服用，早年醫藥不普及，這是賽夏族家家戶戶必備的日常保健植物。
林華慶說，林務局2年前委託中興大學盤點台灣森林植物在園藝、觀賞及行道樹方面的應用調查，在報告中有好幾百種植物，他發現其中有南庄橙，特別向曾彥學教授請教南庄橙的「身世」，才得知這種原生特有種植物全世界僅苗栗、竹南有，且現在變得十分珍稀，因此當時發想將它種回部落，甚至未來可成為苗木產業販售到他處；南庄橙果實、葉片氣味芳香濃郁，果汁具有鮮明的酸味與輕微苦味，風味獨特，十分適合加工食用，且木材質地極細緻，據文獻記載還是早期菸斗、刀柄等精緻木器的上好用材，具推廣栽植及開發應用價值。
林務局指出，新竹林管處在中興大學森林系教授曾彥學、台灣大學園藝系老師林書妍、苗栗農工森林科、宜蘭大學等專業團隊協力下，已盤點掌握轄內僅存的少數南庄橙母樹，並採種復育出第一批近百株的南庄橙苗木，採得的果實取出種籽後也不浪費，試驗開發精油萃取、西點烘焙、茶飲配製等方面，都有令人驚豔表現，期望部落能以南庄橙開創特色產品，不但兼顧保種與經濟，更為國人帶來美好味覺體驗。
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