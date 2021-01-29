桃兒少教育專戶開戶率6成 小英之友會、東北扶輪社捐助

蔡政府推出兒童及少年未來教育與發展帳戶，桃園市開戶者為1840人，開戶率為60%，桃園市小英之友會、東北扶輪社等公益團體及企業人士今天捐贈60萬元給桃市府，以支持兒少未來教育與發展帳戶，市長鄭文燦代表受贈，感謝社會溫暖送愛。

鄭文燦說，蔡總統上任後注重教育的公平性，2017年6月開辦兒童及少年未來教育與發展帳戶，他相當認同此項政策，讓弱勢家庭孩童能持續累積存款，18歲時就能存到 約54萬元的教育基金，之後不用背學貸，也讓家長可以為孩子做好就學就業的準備。

鄭也說明，兒少未來教育與發展帳戶概念為家長每月替孩子存入500元、1000元或1250元等不同金額，政府也會存入同額款項，意即從孩子出生開始，假設每月存下1250元，加上政府同額存入的1250元，一年即可存下3萬元，18歲時可存54萬元。

為鼓勵更多弱勢家戶加入開戶行列，桃園市社會局祭出開戶獎勵金500元禮券、與首期存款等值的首期獎勵金、穩定存款1年的獎勵金等，目前桃園市符合資格者為2976人，已開戶者為1840人，開戶率已達60%，開戶持續成長，協助孩童儘早自立脫貧。

桃園市小英之友會總會長林黃彰、桃園東北扶輪社社長林明德今天都出席捐贈儀式，林黃彰強調，桃園市小英之友熱中從事社會服務，希望達到拋磚引玉的效果，鄭文燦感謝地方送暖，相信在社會的支持下，弱勢家庭孩童能有機會努力追求人生的夢想。