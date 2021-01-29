桃園守護台灣防疫第一線 國際友人紛送暖打氣

桃園疫情持續緊張，不少縣市政府與民間分送防疫物資到桃園，市府秘書處也分享，桃園市的美、日友人近日紛紛透過臉書Facebook、推特Twitter發文關心桃園，市長鄭文燦也逐一回應致謝，鄭文燦強調，面對病毒的挑戰，桃園的醫護人員、防疫人員，堅守國門第一線防疫重任，收到國際友人的暖心打氣及力挺聲援，他非常感動。

美國加州聖貝納迪諾郡主席柯特．海格曼（Curt Hagman）在去年疫情爆發之初，就曾在推特發文，日前又再度推文聲援挺桃園，「桃園的醫護人員及市民朋友，在對抗疫情時，請記得我的關心與祈禱與你們同在。」

鄭文燦推文回應柯特．海格曼，「為了讓台灣度過平安的新年，桃園第一線的防疫英雄，正努力對抗疫情，感謝主席的打氣，桃園會更有力量」；展現台美友好情誼。

此外，鄭文燦日前和美國關島總督盧．里昻古蕾露（Lou Leon Guerrero），針對防疫、機場城市及醫療交流等議題進行視訊，盧．里昻古蕾露也為桃園錄製1段影片，除稱讚台灣抗疫表現卓越，也感謝桃園捐贈萬片口罩，「相信台灣將再次戰勝疫情。」

除了來自美國朋友捎來關心，日本的友好城市也持續力挺桃園，自民黨青年局長牧島Karen特地拍影片上傳臉書、推特，提到桃園是國際機場所在地，抗疫辛苦，但確信台灣一定能克服難關。

與桃園關係友好的宮崎縣眾議員武井俊輔也在推特上打氣，「宮崎縣曾收到桃園許多物資援助，非常重視與桃園的羈絆，全力挺桃園。」