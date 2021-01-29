影／黃偉哲北上桃園送防疫物資 台南消毒人車也來馳援

桃園疫情仍持續警戒，各界援助防疫物資不斷，桃園市長鄭文燦今天代表市府接受台南市捐贈防疫物資，台南市長黃偉哲親自北上出席捐贈儀式，還送上台南棗子盼「早到平安」，並強調「挺桃園就是挺醫護」，鄭文燦致謝黃偉哲貼心，不僅捐贈消毒水、防護衣等防疫物資，還出動環保局2輛消毒車協助桃園社區消毒，讓防疫無死角。

黃偉哲今天下午率環保局長謝世傑、衛生局長許以霖北上，一口氣捐贈消毒水5000瓶、防護衣2000件、隨身殺菌噴霧1000罐以及當季出產的台南棗子20箱，還亮相2輛環保局消毒車，現場示範台南率先改裝的砲霧塔消毒車，明天早上將協助桃園消毒。

黃偉哲說，一方有難、八方來援，台灣就這麼小，何況桃園不是有難，而是幫助台灣守住第一線，由於桃園位處國門，收治確診病患來自台灣各地，當然也包含台南人，他對桃園心存感激，「因為有桃園，大家都安全」，台南義不容辭支援桃園防疫。

鄭文燦表示，自部桃群聚感染以來，桃園市各項防疫工作都升級，為避免社區感染，26日起展開全市大消毒工作，由環保局防疫消毒大隊搭配國軍33化兵群協力作業，特別感謝台南支援消毒人車，幫助很大，讓桃園市消毒工作能加速，確保環境安全。

「社區防疫不能馬虎！」鄭文燦也說，黃偉哲市長是他最好的朋友，相當感謝黃以行動表達支持桃園市的防疫工作與物資需求，並強調防疫要同心、團結，也要冷靜且嚴謹，除了安排社區消毒作業，明天自己將到南門與大湳市場，為在地攤商加油打氣。