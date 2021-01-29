影／黃偉哲北上桃園送防疫物資 台南消毒人車也來馳援
桃園疫情仍持續警戒，各界援助防疫物資不斷，桃園市長鄭文燦今天代表市府接受台南市捐贈防疫物資，台南市長黃偉哲親自北上出席捐贈儀式，還送上台南棗子盼「早到平安」，並強調「挺桃園就是挺醫護」，鄭文燦致謝黃偉哲貼心，不僅捐贈消毒水、防護衣等防疫物資，還出動環保局2輛消毒車協助桃園社區消毒，讓防疫無死角。
黃偉哲今天下午率環保局長謝世傑、衛生局長許以霖北上，一口氣捐贈消毒水5000瓶、防護衣2000件、隨身殺菌噴霧1000罐以及當季出產的台南棗子20箱，還亮相2輛環保局消毒車，現場示範台南率先改裝的砲霧塔消毒車，明天早上將協助桃園消毒。
黃偉哲說，一方有難、八方來援，台灣就這麼小，何況桃園不是有難，而是幫助台灣守住第一線，由於桃園位處國門，收治確診病患來自台灣各地，當然也包含台南人，他對桃園心存感激，「因為有桃園，大家都安全」，台南義不容辭支援桃園防疫。
鄭文燦表示，自部桃群聚感染以來，桃園市各項防疫工作都升級，為避免社區感染，26日起展開全市大消毒工作，由環保局防疫消毒大隊搭配國軍33化兵群協力作業，特別感謝台南支援消毒人車，幫助很大，讓桃園市消毒工作能加速，確保環境安全。
「社區防疫不能馬虎！」鄭文燦也說，黃偉哲市長是他最好的朋友，相當感謝黃以行動表達支持桃園市的防疫工作與物資需求，並強調防疫要同心、團結，也要冷靜且嚴謹，除了安排社區消毒作業，明天自己將到南門與大湳市場，為在地攤商加油打氣。
桃園市環保局長呂理德說，桃園市大消毒正如火如荼進行中，預計2月2日完成，第一波會針對中央疫情指揮中心公布確診者疫調足跡於當日消毒完成，緊接著加強桃園市大範圍防護，並持續與國軍三三化兵群合作，目前已完成部立桃園醫院、大湳市場、大竹賣場、大江商圈以及長庚醫院周邊區域擴大消毒，希望民眾都能安心。
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